Darf eine Waffenfirma ihre Produkte nach dem berühmten Comic-Helden „Obelix“ benennen? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Mittwoch das Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg. Hintergrund ist ein langjähriger Markenstreit zwischen den Herausgebern der „Asterix und Obelix“-Comics und dem polnischen Waffenhersteller „Works 11“.

Das Unternehmen hatte sich bereits 2020 den Namen „Obelix“ als Marke für verschiedene Waffenarten – von Gewehren bis hin zu Artilleriegeschützen – eintragen lassen. Dagegen wehrte sich der Verlag „Les Éditions Albert René“, der hinter den beliebten Comics steht. Beschwerden beim Europäischen Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) sowie ein späterer Löschungsantrag blieben jedoch erfolglos. Nun landet der Fall vor dem EU-Gericht.

Die Chancen für den Comic-Verlag gelten allerdings als eher durchwachsen. Grundsätzlich dürfen ähnliche oder gleiche Markennamen verwendet werden, wenn zwischen den Produkten keine Verwechslungsgefahr besteht. Da Comics und Waffen völlig unterschiedliche Bereiche betreffen, argumentierte das EUIPO bislang zugunsten des Waffenherstellers.

„Obelix muss auch außerhalb der Comicwelt geschützt sein“

Eine Ausnahme gibt es allerdings bei besonders bekannten Marken. Der Verlag vertritt die Ansicht, dass „Obelix“ weltweit einen derart hohen Bekanntheitsgrad besitzt, dass der Name auch außerhalb der Comicwelt geschützt sein müsse. Das EUIPO sieht das anders: Demnach genießt nur die Kombination „Asterix und Obelix“ besonderen Markenschutz, nicht jedoch „Obelix“ allein.

Selbst wenn das Gericht den Comic-Machern Recht geben sollte, wäre der Streit wohl noch nicht endgültig beendet. Das polnische Unternehmen könnte seine EU-Marke nämlich in nationale Markenrechte umwandeln und den Namen weiterhin in einzelnen Ländern verwenden.

Interessant ist zudem, dass der Name „Obelix“ weltweit bereits in zahlreichen anderen Branchen auftaucht. In Mexiko verkauft etwa „Tortas Obelix Acayucan“ Sandwiches, während in Spanien ein Eisenwarenhersteller auf den Namen setzt. Größere rechtliche Auseinandersetzungen dazu wurden bisher allerdings nicht bekannt. Warum der Verlag gerade gegen die Nutzung im Waffenbereich so entschieden vorgeht, ließ er bislang offen.