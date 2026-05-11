Instagram-Nutzer können ab sofort keine privaten Direktnachrichten mehr mit sogenannter „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ verschicken. Die Funktion, die es bislang ermöglicht hat, dass Daten auf dem Gerät des Absenders verschlüsselt und erst auf dem Gerät des Empfängers wieder entschlüsselt werden, wurde mit 8. Mai weltweit deaktiviert. Die Abschaffung der Verschlüsselung für Nachrichten bedeutet eine Kehrtwende des Instagram-Mutterkonzerns Meta, der diese Technologie zuvor als Goldstandard für den Datenschutz propagiert hatte. Für Instagram-Nutzer bedeutet das: Der Konzern kann künftig mitlesen.



Die „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ gilt als die sicherste Form der Online-Kommunikation. Manche Aktivisten argumentieren allerdings, dass dadurch extremistische Inhalte ungehindert verbreitet werden können. Metas Entscheidung wurde aber auch begrüßt. „Wir freuen uns sehr“, sagte Rani Govender von der National Society for the Prevention of Cruelty to Children der „BBC“. „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann es Tätern ermöglichen, unentdeckt zu bleiben, sodass die Anbahnung und der Missbrauch von Kindern unbemerkt bleiben.“ Durch die Deaktivierung der „end-to-end“-Verschlüsselung kann Instagram nun auf alle Inhalte von privaten Direktnachrichten zugreifen – einschließlich Bilder, Videos und Sprachnachrichten.

„Die Zukunft ist privat“, hieß es einst

2019 hatte Meta noch versprochen: „Die Zukunft ist privat“. Seit 2023 wurde sie auf Instagram optional angeboten, mit dem Ziel, sie irgendwann standardmäßig zu aktivieren. Das bedeutet, man musste als Nutzer auch bisher schon aktiv die „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ aktivieren, um seine Nachrichten zu schützen. Das fällt künftig weg, den Service gibt es nicht mehr. Auf der Social-Media-Plattform wird die Funktion nun nur noch mit Standardverschlüsselung angeboten. Dadurch hätte ein Internetdienstanbieter bei Bedarf neu Zugriff auf private Daten. Meta ist damit nicht alleine. Auch bei anderen großen Online-Diensten wie Google Mail ist das bereits der Fall.

Datenschützer sehen in der Entscheidung Metas allerdings einen Rückschritt. Maya Thomas von Big Brother Watch zeigte sich „enttäuscht“ und sagte der „BBC“: „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eine der wichtigsten Möglichkeiten für Kinder, ihre Daten online zu schützen. Wir befürchten daher, dass Meta dem Druck der Regierung nachgibt.“

Entscheidung wurde nicht öffentlich bekannt gegeben

Der Mutterkonzern gab seine Entscheidung, die Pläne für die Instagram-Einführung aufzugeben, nicht öffentlich bekannt. Stattdessen aktualisierte das Unternehmen im März stillschweigend die Nutzungsbedingungen der App: „Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten auf Instagram werden nach dem 8. Mai 2026 nicht mehr unterstützt. Wenn Ihre Chats von dieser Änderung betroffen sind, finden Sie Anweisungen zum Herunterladen von Medien oder Nachrichten, die Sie behalten möchten“, hieß es. Laut Meta sei die Entscheidung gefallen, weil zu wenige Nutzer die Funktion aktiviert hätten. Doch die Nutzung optionaler Funktionen ist oft gering, da die Aktivierungspflicht zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Für User bedeutet das ganz konkret: Für Meta wird es nun einfacher, seinen eigenen Werbealgorithmus zu verbessern, um künftig noch zielgenauere Werbung auszuspielen. Durch das Mitlesen privater Nachrichten ist es auch möglich, die daraus gewonnenen Daten für das Training von Metas KI zu nutzen. Die Cybersicherheitsexpertin Victoria Baines, Professorin für Informationstechnologie am Gresham College, sagte zur „BBC“: „Soziale Medien monetarisieren unsere Kommunikation – unsere Beiträge, Likes und Nachrichten –, um gezielte Werbung ausspielen zu können.“