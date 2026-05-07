KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes, wie die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.
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Einigung: EU will KI für Missbrauch-Deepfakes verbieten
Die EU will missbräuchliche KI-Anwendungen zur Erstellung von Deepfakes verbieten. Eine Einigung wurde zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament erzielt.