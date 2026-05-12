Das 12. Energiecamp der Holzwelt Murau im Brauhaus Murau stand heuer ganz im Zeichen der „Green Tech Economy“ – und brachte dafür prominente Stimmen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in die Region. Veranstaltet wurde das zweitägige Forum im Auftrag des Landes Steiermark.

Zu den Höhepunkten zählte der Auftritt der „Wissenschaftlerin des Jahres 2024“, Sigrid Stagl. Die Professorin sprach über die wirtschaftliche Notwendigkeit eines geordneten Übergangs hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Zukunftsforscher Marcel Aberle wiederum betonte die Bedeutung gemeinsamer Lösungen: Nicht die Frage „Wie lösen wir das Problem?“ sei entscheidend, sondern „Mit wem?“.

Steirische Perspektiven im Fokus

Ökonomin Monika Köppl-Turyna zeichnete ein Bild der aktuellen wirtschaftlichen Lage Österreichs, während die frühere EU-Staatssekretärin Brigitte Ederer über europäische Schwerpunkte wirtschaftlicher Entwicklung sprach.

Auch steirische Perspektiven standen im Fokus: Wirtschafts- und Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer warb in seinem Vortrag für mehr Optimismus und Selbstvertrauen. Bernhard Puttinger beleuchtete die Entwicklung der steirischen Green-Tech-Szene, während Mathias Schaffer über Green-Tech-Start-ups referierte.

Im Rahmen einer Pre-Convention wurden außerdem österreichische Reallabore vorgestellt. Der Energiecamp-Innovationspreis ging heuer an Kathrin Kronberger von EnFera für ein Community-Energie-Management-System.

Holzwelt-Murau-Geschäftsführer Harald Kraxner zog eine positive Bilanz: „Nach zwölf Jahren Energiecamp Murau haben wir uns österreichweit einen Namen gemacht. Die Qualität der Beiträge war herausragend.“