Es ist kompliziert. Weil das Urlaubsgefühl auf Korčula, zumindest hier im Süden, nicht auf ein reisemagazintaugliches Bündel einladender Adjektive verkürzt werden kann. Das Meer ist dunkelblau draußen, karibisch-grün zum Ufer hin, weit und warm. Und es kann wild und laut sein, furchteinflößend schäumen und tosen. Das Land ist karg, oft dornenbesetzt, steinig; stellenweise aber auch sattgrün überwuchert, voller reifer Feigen und Zitronen.

Und die Menschen auf Korčula? In sich gekehrt, sie wirken im ersten Moment oft skeptisch bis unfreundlich. Ihre tiefen, weichen Seelen lassen sie erst erkennen, wenn man ihnen ausreichend Lebenszeit schenkt. Für Gespräche. Und für gemeinsames Schweigen. Korčula ist voller Widersprüche. Und genau deshalb eine kroatische Insel, die faszinierend bleibt, auch wenn man das fünfte, sechste Mal wiederkehrt. Und zwar nicht dorthin, wo gefühlt alle sind: in die namensgleiche schicke Hafenaltstadt, die von gut betuchten Segeltouristen und ihrem berühmtesten Sohn Marco Polo lebt.

Sondern auf die wilde Südseite, wo die Insel bis heute weitgehend ungeschminkt ist und der touristische Mindset der Insulaner immer noch ein „Work in progress“. Ungeschliffen ist ein gutes Wort dafür. Lächeln wird sehr dosiert eingesetzt, egal ob auf der Überfahrt mit der Autofähre ab Split, bei der Ankunft im Apartmenthaus am Meer oder beim Lebensmitteleinkauf im kleinen Laden an der Ecke. Freundlichkeit kostet extra, möchte man fast sagen – es stimmt nur nicht. Man gewinnt sie nicht damit, dass man hier sein Geld ausgibt. Man muss die Insel schätzen, wie die Korčulaner selbst es tun. Dann gehen irgendwann Türen auf und herzliche Verbindung entsteht.

Der wilde Süden der Insel abseits des Tourismus

Der Inselsüden ist unverfälscht und schlicht. Brna, Prižba, Grščica, Karbuni: Orte, die weniger Dörfer als Küstenlinie sind. Häuser schmiegen sich an Hügelketten, Terrassen stehen mit dem Gesicht zum Meer. Es gibt keine große Piazza, keine Altstadtmauern, wenig klar Identitätsstiftendes, das die Orte voneinander unterscheiden würde. Stattdessen überall Stege aus Stein, schmale Pfade zum Wasser, flache Kiesbuchten, kleine Fischerhäfen. Hier beginnt der eigentliche Charakter dieser Inselhälfte.

Das Meer liegt morgens so glatt und glänzend in den Buchten, als wäre es darüber gespannt. Mittags, mit aufkommendem Maestral, dem Schönwetterwind, zeichnen sich leichte Wellen ab, abends wird es dunkel, tief, rauschend. Wer länger bleibt, erkennt irgendwann die Parameter: den Einfluss des Windes, die Strömungen zwischen den vorgelagerten Inselchen, das signifikante Morgenlicht vor einem heißen Tag.

Korčula erleben: Schwimmen, Wandern und Schnorcheln

Der Tagesrhythmus stellt sich von selbst ein. Noch vorm Frühstück schwimmen, wenn das Wasser ruhig und klar ist. Die relative Kühle der Vormittage für eine kurze Wanderung auf den Hügel Sveti Marko oberhalb von Prižba nutzen – einem Aussichtspunkt, an dem sich die Landschaft aus Meer, Inseln, Buchten und Bergen in alle Richtungen entfaltet. Oder eine Wanderung durch das verlassene Dorf Dub, dessen Steinhäuser wirken, als wären sie gestern noch bewohnt gewesen.

Die Zeit untertags, wenn sich die Hitze wie eine Decke über die Insel legt, verbringt man am besten mit Taucherbrille und Schnorchel im Wasser. Die Fauna und Flora im Meer sind noch intakt und vielfältig, man begegnet Kormoranen am Wasser, Doraden, Kalmaren oder wunderschön geschwungenen Muscheln und Seeschnecken unter Wasser. Entlang der Südküste reihen sich viele spannende Schnorchelspots aneinander: von kleinen Grotten bei Karbuni bis zu Buchten voller antiker Keramikscherben bei Triporte.

Die Abende gehören dem Genuss. Und dem bisschen Sightseeing, das hier wartet. Mit rund 3500 Einwohnern ist Blato heute das funktionale Zentrum im Inselinneren, als Einkaufsort, Treffpunkt und Versorgungsbasis. Wer die zehn Autominuten entfernt an der Südküste wohnt, kommt früher oder später hierher: für Besorgungen, eine aromatische Kava oder einfach, um ein wenig Inselalltag mitzunehmen.

Oliver Dragojević und die musikalische Seele Vela Lukas

Auch Vela Luka lohnt einen Abstecher. Hier legt die große Autofähre von und nach Split an, entsprechend belebt wirkt die lange Uferpromenade, aber nie hektisch. Die tief eingeschnittene Bucht verleiht dem Ort etwas Geschütztes. Entlang des Wassers reiht sich Café an Café, kleine Läden und Boutiquen laden zum Stöbern ein, dazwischen Eisdielen, Bars, Fischrestaurants.

Vela Luka ist größer als die Orte an der Südküste, aber dennoch entspannt. Der berühmteste Sohn der Hafenstadt: der 2018 verstorbene Oliver Dragojević. Für viele Kroaten ist er mit seinen sehnsüchtigen Schlagerballaden bis heute die Stimme Dalmatiens. Dragojević war bekannt dafür, dass er in der Großstadt Zagreb nie heimisch wurde und jede freie Minute in Vela Luka auf seinem Boot verbrachte. Seine Begründung: „Ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich weit weg bin vom Meer.“

Wie sehr diese Verbundenheit bis heute nachwirkt, zeigt sich jedes Jahr in der letzten Juliwoche. Dann verwandelt sich Vela Luka in eine Bühne für „Trag u beskraju“ (ein Songtitel, sinngemäß: „Spur in der Unendlichkeit“), eine Musik- und Kunstwoche zu seinen Ehren. Sie beginnt bereits auf der Fähre von Split nach Vela Luka, wenn Musiker und Fans gemeinsam seine Lieder singen. Am 29. Juli, dem Jahrestag seines Todes, findet das große Tribute-Konzert auf einer schwimmenden Bühne im Hafen statt. Tausende Besucher strömen zum Kai, das kroatische Fernsehen überträgt live. Dazu kommen Ausstellungen, Jazzabende und Performances im Ort.

Dalmatinischer Alltag: Gastfreundschaft und „Pomalo“-Lebensgefühl

Nach so viel Trubel tut die Zurückgezogenheit an der Südküste wieder gut. In einem der vielen Apartmenthäuser direkt am Meer, mit steinernen Terrassen, langen Holztischen im Garten und Gastgebern, die mehr sind als Schlüsselübergeber. Da ist zum Beispiel Ivan. Ein tiefenentspannter Kroate Mitte 50, der gemeinsam mit seiner Familie ein kleines, gepflegtes Haus am Wasser betreibt. Alles ist ruhig organisiert, sauber, geräumig. Und doch ist es mehr als eine bloße Unterkunft. Abends versammelt sich die Zufallsgemeinschaft an Hausgästen am Gartentisch, ein Dutzend Menschen aus unterschiedlichen Ländern, man kommuniziert auf Englisch. Es wird gegrillt, gequatscht und gelacht.

Ivan fischt, seit er denken kann und erzählt gerne davon. Wann man hinausfährt, welche Strömung welchen Fang verspricht, mit welcher Angelbewegung man Kalmare in der Morgendämmerung anlockt, welche Fische sich wann in die Bucht verirren und wie man sie zubereitet. Wer möchte, setzt sich dazu. Wer möchte, hilft mit. Die dalmatinische Küche ist hier kein Punkt im Animationsprogramm, sondern Teil des Alltags. Im Holzofen landen Oktopus, Kalmare, Seeigel, was immer das Meer hergegeben hat. „Pomalo“, sagt Ivan irgendwann und lächelt. „Alles hier geht pomalo. Wenn der Fisch heute nicht kommt, kommt er morgen. Und wenn der Wind zu stark ist, bleiben wir eben da.“

Das Meer ist als Geräuschkulisse immer präsent. Manchmal leise plätschernd, manchmal mit Wucht gegen die Felsen schlagend. Um am nächsten Morgen wieder glatt und unschuldig in der Bucht zu liegen. Vielleicht ist es genau das, was diese Insel ausmacht: Sie kennt keine Eindeutigkeit. Rau und spröde im Auftakt, offen und warm im Nachhall. Der Süden von Korčula, er ist wild und sanft zugleich. Er schenkt nichts sofort, aber viel denen, die bleiben. Und genau deshalb kehrt man zurück.