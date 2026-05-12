Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und wo kann man das alles besser genießen als im Bezirk Feldkirchen? Zumindest, wenn es nach den Betreibern der hiesigen Hotels geht. Und offenbar auch nach den Gästen, denn die Buchungslage spricht für sich.

„Noch haben wir geschlossen, aber mit Ende Mai starten wir durch“, erzählt Julia Köfer, Eigentümerin des Heidi-Hotels am Falkert. So früh wie noch nie öffnet der Betrieb in diesem Jahr die Türen, denn „die Nachfrage ist da. Normalerweise haben wir immer erst Mitte Juni gestartet, jetzt spielen uns aber Pfingsten und Fronleichnam in die Karten“, freut sie sich. „Wir haben eine erfreulich gute Auslastung bis nach den Feiertagen und auch mit Sommerferienstart sind wir gut gebucht. Im Juni warten wir noch auf die Auslastung, aber auch hier sind wir guter Dinge.“

Nicht nur so früh wie noch nie, auch so lange wie noch nie ist das Kinderhotel mit Panorama-Hallenbad, Kinderplanschbereich, Kletter- sowie Bouldermöglichkeit oder auch Sauna geöffnet. „Bis nach den Herbstferien, weil auch hier die Nachfrage sehr groß ist.“ Da zeigt sich auch ein neuer Trend. „Die gibt es noch nicht so lange, aber allmählich werden die Herbstferien als Reisemöglichkeit immer beliebter.“ Ein weiterer Trend: Im Winter bleiben die Gäste immer länger, im Sommer sind es kürzere Aufenthalte, Stammgäste buchen weit im Voraus, neue kurzfristig. Der Großteil der Buchungen erfolgt übrigens direkt über das Hotel und nicht über Reiseportale im Internet. „Darüber sind wir auch sehr froh.“

Das Thema Mitarbeiter, insgesamt sind es 40 in der Saison, ist im Heidi-Hotel entspannt. „Das war bei uns nie ein Thema. Wir haben 90 Prozent Stammpersonal, haben nun drei neue Mitarbeiter gebraucht und diese auch schon gefunden.“

Auch am Ossiacher See klagt man nicht

Seit Ende April und bis Ende Oktober hat das Hotel Ossiacher See in Steindorf geöffnet. Mit Sonnenbalkonen und Aussichtsterrassen sowie einem Indoor-Pool mit Panoramablick über den Ossiacher See lädt das Vier-Sterne-Hotel zum Verweilen ein. Und das wird genutzt: „Die Buchungslage ist schon sehr gut, es passt zurzeit“, freut sich Gastgeberin Elfriede Huber, die ihren Betrieb mit rund zehn Mitarbeitern am Laufen hält.

Viele ihrer Gäste nutzen die Angebote der Kärnten Card, um umliegende Ausflugsziele zu erkunden. Gebucht wird auch bei ihr „sehr viel direkt, aber eher kurzfristig. Das war früher nicht so. Aber voriges Jahr im Juni zum Beispiel habe ich gedacht, es kommt niemand und plötzlich war doch alles ausgebucht.“ Das Wetter spielt bei der Buchungsbereitschaft auch oft eine große Rolle: „Im Sommer sind wir immer sehr gut ausgelastet, Regen ist allerdings schwierig. Obwohl wir den aktuell natürlich dringend brauchen.“

30 Zimmer bietet das Hotel, für typisch kärntnerische Kulinarik ist gesorgt, denn sie steht gemeinsam mit ihrer Tochter selbst in der Küche, krendelt Kärntner Käsnudeln oder bäckt Reindling und lässt sich dabei auch gerne über die Schulter schauen.

Das Hotel Ossiacher See in Steindorf hat seit Ende April geöffnet © Manfred Schusser

Urlaub im eigenen Land

Ganz regional geht es auch bei „Urlaub am Bauernhof“ zu. Tiere zu füttern, im Stall mitzuhelfen oder spielerisch den Alltag am Hof zu entdecken ist ein Konzept, das in ganz Kärnten funktioniert. Edith Sabath-Kerschbaumer, Geschäftsführerin des Landesverbandes, erklärt: „Blickt man aber auch konkret auf die Zahlen im Bezirk Feldkirchen, kann man sagen: Wir haben heuer im Vergleich zum vergangenen Jahr einen Buchungszuwachs und sind sehr zufrieden.“ Vor allem die Hauptsaison im Sommer und die Wochenenden seien bereits sehr gut gebucht. Viele würden überlegen und auch erst kurzfristig buchen, das sei hier aber selten ein Problem, denn: „Die Leute wollen auf Urlaub fahren. Ja, sie sparen, aber nicht am Urlaub.“

Sehr viele Gäste kommen aus Deutschland, etliche Kärntner machen aber auch daheim Urlaub und schauen sich das eigene Bundesland an. „Da kann man als Beispiel den Reiterhof Köck (Pollenitz 6, Feldkirchen) nennen, dorthin fahren auch viele Einheimische.“

Auch der Tourismus-Profi zeigt sich zufrieden

Blickt man auf die nahe Zukunft mit den Feiertagen, zieht der Geschäftsführer der Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See, Georg Overs, bereits jetzt eine eher positive Bilanz: „Die Wochenenden sind grundsätzlich gut ausgelastet, jetzt sind allerdings zwei Faktoren wichtig: das Wetter sowie das Veranstaltungsangebot.“ Diese würden in der Zeit vor dem Sommer immer viel ausmachen. „Der Sommer ist prinzipiell sehr gut gebucht, wie mir von vielen Seiten gesagt wurde.“ Vor allem die großen Häuser hätten sich gemeldet und bestätigt, dass es gut aussieht. „Aber wirklich wissen tun wir es natürlich erst, wenn es vorbei ist“, ergänzt er lachend.

Symbolische Steuerübergabe der Ossiacher See Schifffahrt an die Gerlitzen Bergbahnen im November 2025 © Markus Traussnig

Erfreulich sei auch der Start der Schifffahrtssaison am Ossiacher See. „Wir sind sehr froh, dass es so professionell weiterbetrieben wird. Es ist wirklich gut, dass die Bergbahnen nun auch die Schiffe betreiben. Zur Erinnerung: Eine Fusion der „Bergbahnen Gerlitzen Alpe“ mit der „Ossiacher See Schifffahrt“ fand im vergangenen Jahr statt.

Ortstaxen-Erhöhung ist Stein im Schuh

Was am Ossiacher See allerdings nicht von allen mit Freude angenommen wird, ist die bevorstehende Ortstaxen-Erhöhung. Eine Hotel-Betreiberin, die allerdings nicht namentlich genannt werden möchte, sagt: „Die Gäste müssen also jetzt zahlen, damit sie in fünf Jahren eine bessere Infrastruktur haben und vielleicht ein paar hübsche Blümchen anschauen können. Nicht nur die Touristen sprechen sich dagegen aus, auch die Hoteliers oder Zulieferer.“

Für Overs ist die Reaktion „logisch“. „Wenn etwas teurer wird, hält sich die Begeisterung meistens in Grenzen. Aber: Das kommt auch erst im kommenden Jahr und wenn man es genau erklärt, sieht es schon anders aus.“ Auch andere Regionen würden nachziehen und es gebe Infoveranstaltungen, um etwaige Fragen abzuklären. „Wir haben auch ein Interesse daran, zu erklären, was mit dem Geld passiert. Ich denke, es gibt momentan noch ein Informationsdefizit.“