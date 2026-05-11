Die „indie-Semiconductor“ kauft von ams-Osram den Geschäftsbereich mit CMOS-Bildsensoren, kurz „CIS“. Als Transaktionsvolumen nennt der steirisch-bayerische Sensor- und Chipspezialist 40 Millionen Euro, davon 35 Millionen in bar und fünf Millionen Euro als Verkäuferdarlehen. Die Barmittelzuflüsse „stellen zusätzlichen Beitrag zu unserem beschleunigten Schuldenabbau dar“, wird Aldo Kamper, CEO von ams-Osram zu Wochenbeginn in einer Aussendung zitiert.

Konkret geht es um zwei Standorte in der EU, wobei Österreich und damit die Zentrale in Premstätten sowie auch die deutschen Standorte von der Transaktion nicht betroffen seien, wird auf Nachfrage mitgeteilt.

Neuer strategischer Fokus

Kamper betont: „Mit der Veräußerung unseres Geschäfts mit CMOS-Bildsensoren an indie schärfen wir unser Profil als führendes Unternehmen im Bereich Digital-Photonics weiter. Auch wenn CIS eine starke Technologieplattform darstellt, liegt unsere strategische Priorität darauf, Investitionen auf jene AI-getriebenen Segmente zu konzentrieren, die die attraktivsten Wachstumsperspektiven bieten und in denen wir uns klar differenzieren.“ Wie berichtet liegt der Fokus des Konzerns vor allem auf den Segmenten „AI-Photonics“ und „AR-Smart-Glasses“. Man wolle sich zum Halbleiter-Photonics-Unternehmen und reinem Marktführer im Bereich Digital Photonics entwickeln, wurde zuletzt mehrmals unterstrichen.

Der Abschluss der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen und wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet.

Serie an Teilverkäufen

ams-Osram hat zum Schuldenabbau in den vergangenen Monaten den Verkauf des Industrielampengeschäfts an den japanischen Ushio-Konzern abgeschlossen sowie den Verkauf des nichtoptischen Automotive-, Industrie- und Medizinsensorgeschäfts an Infineon in die Wege geleitet, wobei hier der Abschluss der Transaktion zur zur Jahresmitte erwartet wird.

Aktienkurs legte kräftig zu

Der Aktienkurs von ams-Osram, das Unternehmen ist in Zürich an der Börse notiert, hat zuletzt sehr kräftig zugelegt. Innerhalb einer Woche summiert sich das Kursplus auf mehr als 50 Prozent, seit Jahresbeginn auf plus 113 Prozent und auf Jahressicht auf fast 128 Prozent. Zum Allzeithoch, das im Frühjahr 2018 mit mehr als 430 Schweizer Franken je Aktie markiert worden ist, fehlt indes noch ein gehöriges Stück – derzeit liegt der Kurs bei knapp 18,5 Franken je Aktie.