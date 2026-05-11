„So weit waren wir noch nie“, sagt Stadtbaudirektor Bertram Werle: Tatsächlich hat das Projekt „Griesplatz neu“ bereits nicht nur Jahre, sondern schon Jahrzehnte auf dem Buckel – so gab es auch im Jahr 2000, bei Werles Amtsantritt, bereits einen Wettbewerb für die Neugestaltung des Platzes. Umgesetzt wurde seither aber nur der nördliche Bereich zur Griesgasse – aufgrund der komplexen Anforderungen am Platz mit viel Durchzugsverkehr wurde das Vorhaben immer wieder verschoben. Täglich queren etwa 18.000 Fahrzeuge den Platz.

Tatsächlich ist der 16.400 Quadratmeter große Griesplatz, der so etwas wie der Hauptplatz von Graz 8020 ist, der einzige der Grazer Plätze, der seit den 1990ern immer noch auf eine große Umgestaltung wartet. „Es war aber sinnvoll, die großen Entscheidungen wie vor allem die Trassenführung der Linie 8 über den Griesplatz abzuwarten, bis wir einen Wettbewerb ausschreiben“, sagt Stadtplanungschef Bernhard Inninger.

Das ist der Siegerentwurf für den neuen Griesplatz

Die gibt es – und jetzt konnte auch das Siegerprojekt aus dem EU-weiten Wettbewerb vorgestellt werden. Aus 44 Einreichungen ging das Wiener Büro D\D Landschaftsplanung ZT GmbH als Sieger hervor – mit einem „Platz der Vielheiten“, den man in drei klar strukturierte Bereiche gliedert.

Der Platz als Mensch gedacht

„Uns hat es gefallen, den Platz als einen Menschen zu sehen“, sagt Landschaftsplanerin Rita Engl: „Einen offenen ‚Kopf‘ im Norden, der Raum für Märkte und Veranstaltungen bietet und die Blickachse zum Uhrturm offen lässt, einen lebendigen und vollen ‚Bauch‘ in der Mitte für Gastronomie und Handel, und einen funktionalen ‚Fuß‘ im Süden für die Verkehrsanbindung mit der Straßenbahn und einem ‚tim‘-Knoten.“ Ein durchgehendes „Rückgrat“ verbindet diese Zonen und sorgt für Orientierung und Zusammenhalt, „Bänder“ spannen sich quer über den Platz – etwa in Form sicherer Querungen.

Für das Schlagwort „Platz der Vielheiten“ hat man sich übrigens Inspiration aus der Literatur und Popkultur geholt – von Walt Whitmans berühmter Textzeile „I contain multitudes“ (1855), die auch von Bob Dylan in einen Song gegossen wurde. Sie drückt aus, dass ein Mensch verschiedene Facetten und auch Widersprüche in sich vereint – wie eben auch der Griesplatz.

Mariensäule bekommt einen neuen Standort

Die Mariensäule wird stärker und an einem anderen Platz, nämlich im Norden zur Griesgasse hin, in Szene gesetzt – ihre Rolle wird neu gedacht. Die Kioske sollen in alle Richtungen offen sein, um eine lieblose Rückseite zu vermeiden. Im Zentrum schaffen neu und im Schwammstadtprinzip gepflanzte Bäume (45 sind es am ganzen Platz) einen grünen, schattigen Aufenthaltsraum mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Im Süden werden die Mobilitätsfunktionen gebündelt.

Auf der östlichen Seite schlängelt sich ein Radweg längs entlang des Platzes. Dafür weicht der Pkw-Durchzugsverkehr von Süden nach Norden, er wird großräumig umgeleitet. Von Norden kommend fahren die Autos weiterhin längs über den Platz.

Mehr Sicherheit

Besonderes Augenmerk haben die Planerinnen auch auf soziale Nutzung, Inklusion und Sicherheit gelegt – so gibt es klare Sichtbeziehungen und mehr Beleuchtung. Auch bei der Bepflanzung wählt man hochstammige Bäume und niedrige Sträucher für mehr Einsichtigkeit und ein höheres Sicherheitsgefühl. „Der Platz hat für uns einen fast dörflichen Charakter, den wir erhalten wollen“, sagt Engl. Auch gegen Leerstände – deren Zahl die Landschaftsplanerinnen durchaus überrascht habe, da man den Platz als lebendig wahrnahm – hat man ein Konzept: Kleine Boxen zum Büchertauschen, Geschichten erzählen oder auch mit Hygieneprodukten für junge Mädchen sollen den Platz zusätzlich lebendiger machen.

Der Entwurf zeige, dass „aus der großen Asphaltfläche wieder ein lebendiger Mittelpunkt für den Bezirk werden“ könne, lobt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), die den Entwurf bei der Präsentation erstmals gesehen hat. „Wir geben den Platz wieder den Menschen zurück, das war die politische Aufgabe.“

Beschluss erst in der nächsten Regierungsperiode

Wie geht es nun weiter? Ein Planungsbeschluss des Gemeinderats ist bereits erfolgt, damit ist das Büro D\D als Sieger jetzt automatisch mit den Detailplanungen für das Projekt beauftragt. In diesem Schritt werden die Konzepte konkretisiert und die Unterlagen für die Einreichung nach dem Grazer Altstadterhaltungsgesetz vorbereitet. Im Anschluss folgen die Ausführungsplanungen, auf deren Basis auch die Kosten errechnet werden – derzeit rechnet man mit rund 10 Millionen Euro Errichtungskosten. Den Beschluss dafür kann der Gemeinderat erst in der nächsten Legislaturperiode fassen.

Die eingereichten Projekte sind von 11. bis 22. Mai 2026 in der Sterngasse 12 montags bis freitags (ausgenommen am Feiertag) jeweils von 13 bis 17 Uhr öffentlich ausgestellt.