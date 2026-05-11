Im Herbst des vergangenen Jahres begann die Optimierung des Einlaufbereichs des Mühlbachs zwischen Mureck und Bad Radkersburg. Nun ist die Maßnahme, die Teil des EU-kofinanzierten Projekts „LIFE RESTORE for MDD“ ist, abgeschlossen.

Mehr Wasser für den Mühlbach

Der bestehende Sporn in der Mur wurde flussaufwärts um 48 Meter verlängert. Künftig kann somit mehr Wasser in den Mühlbach geleitet werden. Zudem hat man Wasserbausteine eingebaut, Schaltafeln in den Boden gerammt und im Bereich der Uferböschung eine Spülrinne geöffnet.

„Dass sich die Wassermenge schon nach kurzer Zeit mehr als verdoppelt hat, zeigt, dass unsere Maßnahmen wirken. Damit stärken wir nicht nur den Mühlbach, sondern sichern auch die Auwälder und unser Grundwasser in der Region“, betonten Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Umweltminister Norbert Totschnig und der Obmann des Wasserverbandes Mureck-Radkersburg, Raphael Scheucher, in einer Aussendung.

Für die Adaptierung des Mühlbachs investierte man insgesamt 215.000 Euro.