Die Frist für den Vignettenkauf hat heuer Leserbriefschreiber Josef Soukup aus Liesing im Kärntner Lesachtal übersehen. Weil er am 6. Februar von einem Kamerasystem geblitzt wurde, bekam er eine „Zahlungsaufforderung Ersatzmaut“ über 200 Euro. Für die Registrierung seines Kennzeichens musste er weitere 106,80 Euro bezahlen.

Herr Soukup hatte noch Glück, dass er nur einmal ohne Vignette erwischt wurde. Er fragt sich aber zurecht, wie oft diese Strafzahlung eingehoben werden kann – und welche Beträge die Asfinag jährlich über die Ersatzmaut lukriert?

Egal, ob Vergesslichkeit die Ursache für das Fahren ohne Vignette ist oder Unwissenheit von Touristen - die Zahl der jährlichen Ersatzmautforderungen ist jedenfalls überraschend hoch. „Im Jahr 2025 wurden rund 690.000 Ersatzmautforderungen an Kunden aus mehr als 60 Nationen gestellt“, sagt Asfinag-Pressesprecher Alexander Holzedl auf Anfrage der Kleinen Zeitung. 53 Millionen Euro flossen so in die Kasse des Autobahnbetreibers. Heuer werden es deutlich mehr sein, denn die Ersatzmaut-Höhe lag im Vorjahr noch bei 120 Euro und wurde mit 1. Jänner 2026 empfindlich angehoben.

55 Kameras „blitzen“

Fahren Vignetten-Sünder längere Strecken, ist das Risiko, als Vignetten-Muffel aufzufliegen, recht groß: Auf den 2278 Kilometern Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich sind aktuell 55 Einrichtungen zur automatischen Vignetten-Kontrolle im Einsatz. Diese gewährleisten genauso wie die Kontrolle durch das Asfinag-Personal die Überwachung der Einhaltung der Vignettenpflicht – zwar nur stichprobenartig, aber doch großflächig.

Die Nichtentrichtung der Maut stellt eine Verwaltungsübertretung dar, die mit Geldstrafen zwischen 300 und 3000 Euro zu bestrafen ist. Dieser Strafe entgeht man, wenn stattdessen die 200-Euro-Ersatzmaut entrichtet wird. Um das Netz in weiterer Folge regelkonform zu nützen, muss eine Kurzzeitvignette oder eine Jahresvignette um 106,80 Euro erworben werden.

Maximal zwei Zahlungen pro Monat

Durch die Entrichtung der 200 Euro ist übrigens die Maut für die Fahrt am jeweiligen Tag und am darauffolgenden Kalendertag bezahlt. Weil die Ersatzmautforderung auf dem Postweg durchschnittlich sieben Tage dauert, kommt es durchaus vor, dass man tagelang unwissentlich ohne Vignette unterwegs ist und wieder und wieder geblitzt wird. Aber nicht alle Fahrten sind mit einer Strafzahlung verbunden. Holzedl: „Wird die Nutzung des Straßennetzes ohne gültige Vignette mehrmals innerhalb von 30 Tagen festgestellt, so sind maximal für zwei Fälle Ersatzmauten zu bezahlen.“ Das System sei so programmiert, dass diese Fälle dann auch nicht bei der BH zur Anzeige gebracht würden.