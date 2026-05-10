Großes Familiensportfest in St. Paul

Bereits zum zehnten Mal wurde heute das St. Pauler Familiensportfest am Sportplatz der Mittelschule St. Paul durchgeführt. Veranstalter war die Marktgemeinde St. Paul, gemeinsam mit der Laufgemeinschaft St. Paul, zahlreichen regionalen Vereinen sowie Kurt Pobaschnig mit dem Verein „Sport für alle“ (LebensGroß). Jung und Alt konnten sich in verschiedensten Sportarten betätigen.