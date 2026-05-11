Der Song Contest ist längst mehr als ein einzelnes Fernsehevent im Hauptabendprogramm. Eine ganze Woche lang wird den Fans des Wettsingens am Wiener Rathausplatz Unterhaltung geboten, die sich nicht auf Public Viewings der Halbfinali am 12. und 14. Mai und dem großen Finale am 16. Mai beschränkt.

Das Eurovision Village am Rathausplatz © ZOOM Project

Bis Sonntag, dem Tag nach dem Großen Finale, bieten Stände Andenken und Kulinarik an, Schnitzel und Kaiserschmarrn sind prominent vertreten. Geplant sind außerdem mehr als 80 Stunden Kulturprogramm, das von einer Ausstrahlung von Udo Jürgens letztem Konzert bis zu Auftritten von ehemaligen Teilnehmern reicht – etwa vom Esten Tommy Cash, der im Vorjahr mit „Espresso Macchiato“ den dritten Platz errang. Auch Karaoke von Siegerliedern oder Tanzstunden zum österreichischen Beitrag „Tanzschein“ werden angeboten. Am 15. Mai legt Udo Jürgens‘ Sohn John als DJ auf. Dabei steht jeder Tag unter einem Motto entsprechend einem früheren Siegerlied, von „Merci Cherie“ bis „Euphoria“. Der Eintritt ist kostenlos, bis zu 30.000 Fans sollen gleichzeitig Platz finden. Im Detail kann das Programm hier abgerufen werden.

Proteste gegen Israels Teilnahme erwartet

Eine Herausforderung ist der Song Contest inklusive Rahmenprogramm für Sicherheitskräfte. Schon in den Vorjahren fanden in den Austragungsstädten Proteste gegen die Teilnahme Israels wegen dessen Vorgangsweise in Gaza statt, auch in Wien sind Demonstrationen angemeldet, spontane Kundgebungen ebenfalls möglich. Rund um die Wiener Stadthalle, wo der Wettbewerb stattfindet, wird deshalb zeitweise eine Schutzzone gelten.

Die Bühne auf dem Rathausplatz in Wien © APA

Gefahr für das Großevent könnte sich auch aus der aktuellen geopolitischen Lage ergeben. Mehrere europäische Länder verzeichneten jüngst Angriffe auf Jüdinnen und Juden sowie jüdische Einrichtungen, hinter denen vom Iran gestützte Gruppierungen vermutet werden. Die bereits geltende Terrorwarnstufe vier wird beibehalten. Bei der Abwehr von Cyberangriffen auf den Song Contest bekommt Österreich Unterstützung vom amerikanischen Inlandsgeheimdienst FBI, der eine eigene Taskforce eingerichtet hat.

Mitarbeiter sicherheitspolizeilich überprüft

Entsprechend streng sind auch die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Rathausplatz. Das 70.000 Quadratmeter große Areal ist von zwei Meter hohen Bauzäunen umgeben, betreten werden kann es nur über gekennzeichnete Eingänge, wo Taschen durchsucht und Besucherinnen und Besucher mit Metalldetektoren kontrolliert werden. Am Samstag, dem Tag des Finales, dürfen gar keine Taschen mitgebracht werden. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – von der Security bis zur Getränkeausschank – sind im Vorfeld sicherheitspolizeilich überprüft worden.

Die Stimmung soll all das am Rathausplatz nicht verderben. Das „Miteinander“ soll im Fokus stehen, kündigte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei der Begehung des „ESC-Village“ im Vorfeld an, Wien werde sich laut ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher als „Stadt der Offenheit“ präsentieren.