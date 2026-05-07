Das Familienhotel Hinteregger am Katschberg auf 1.650 m vereint Erholung, Aktivurlaub und Naturerlebnis für Groß und Klein. Freuen Sie sich auf Mountain-SPA mit Panoramaausblick, abwechslungsreiche Spielwelten für Kinder sowie Wander-, Bike- und Abenteuerangebote wie Hochseilgarten oder Bogenschießen. Dazu erwarten Sie regionale Kulinarik, herzliche Gastfreundschaft und Urlaub inmitten der Kärntner Bergwelt.

2für1-Angebot

3 Nächte im DZ „SchwalbenNEST“ mit Hinteregger’s All-inclusive mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet (Suppe, Hauptgericht, Kuchen), 5-Gang-Wahlmenü am Abend, sprudelnder Getränkebrunnen (Alkoholfreie Getränke) sowie Fassbier und Tischwein den ganzen Tag über bis 20 Uhr

Begrüßungsglaserl bei Anreise

Early-Check-in inkl. Mittagessen ab 11 Uhr oder Late-Check-out inkl. Mittagsbuffet bis 12 Uhr.

Massagebett (20 min) pro Person

Käse-Snack am Nachmittag

Tiefgaragenparkplatz

Mehrmals pro Woche geführte Wanderungen, KatschbergCard mit tollen Vorteilen, Kleinkind- und Kinderbetreuung mit Familienprogramm

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Familien-Erlebnishotel Hinteregger****

Katschberghöhe 1, 9863 Katschberghöhe

Tel.: (04734) 219

Mail: urlaub@hotel-hinteregger.at

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