Das Verletzungsrisiko bei Verkehrsunfällen ist wie ein Spiel mit gezinkten Würfeln. Ein unfaires das Frauen übel mitspielt. Denn das Risiko bei einem Verkehrsunfall verletzt zu werden, ist für Frauen um 60 Prozent höher als für Männer. Das zeigt eine neue Studie der TU Graz im Auftrag des Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds. Ein drastischer Unterschied, der viele verschiedene Ursachen kennt, sich nicht auf einen Faktor herunterbrechen lässt. Denn bei den meisten steckt der Teufel im Detail.

Ein Auto kracht frontal in eine Wand. Im Inneren gehen die Airbags auf, eine Puppe, die einen Menschen simulieren soll, hängt im Gurt, der Kopf schlägt Richtung Lenkrad. Solche oder ähnliche Bilder sind wohl vielen ein Begriff. Das Spektakel rund um die Unfallsimulation täuscht dabei aber oft über ein wichtiges Detail hinweg.

Selbst weibliche Dummies sind sehr kleine Männer

Die Puppe, die einen Menschen simulieren soll, simuliert in den allermeisten Fällen nur rund 50 Prozent der Bevölkerung. Denn sie gleicht dem Körper eines durchschnittlichen Mannes. Dass Frauen keine kleinen Männer sind, einen anderen Schwerpunkt, einen anderen Körperbau haben, ist kein Geheimnis.

Corinna Klug forscht am Institut für Fahrzeugsicherheit der TU Graz © TU Graz / Lunghammer

In den Testlabors spielt das meist keine Rolle. Denn selbst wenn „weibliche“ Puppen verwendet werden, liegt zwischen ihnen und der Realität oft Welten. Selbst die weibliche Puppe ist eigentlich ein Mann. Ein sehr kleiner, leichter, der keineswegs eine durchschnittliche Frau abbildet. Denn 95 Prozent der Frauen sind größer und schwerer als diese Dummies.

Zudem wird erst nach und nach erforscht, wie sich typisch weibliche Körpermerkmale etwa Brüste auf die Effizienz von Sicherheitsgurten auswirken. „Wir können ewige Zeit zum Mond fliegen, aber keiner hat sich überlegt, dass es eine Gruppe gibt, die Brüste hat und in Autos sitzt“, sagt Corinna Klug. Es gibt so viele weiße Flecken, Brüste sind nur ein Beispiel. Genau diese blinden Flecken sind laut Klug auch der größte Faktor für das unterschiedlich hohe Verletzungsrisiko zwischen Männern und Frauen.

Frauen am Beifahrersitz haben das höchste Verletzungsrisiko

Was sich ebenfalls in der Studie, in der Unfälle evaluiert wurden, bei denen ein Mann und eine Frau gleichzeitig im Auto saßen, gezeigt hat: Frauen auf dem Beifahrersitz haben ein noch größeres Verletzungsrisiko als hinter dem Steuer. Denn hier treffen laut Klug zwei Risikofaktoren zusammen. Ihr Geschlecht und der höhere Freiheitsgrad etwa bei der Sitzposition, die der Beifahrersitz mit sich bringt.

Diese wirkt sich auch auf die Sicherheit von Männern aus. Denn auch sie haben laut Klug am Beifahrersitz ein rund zehn Prozent höheres Verletzungsrisiko als hinter dem Steuer. Fest steht aber: „Beide Risikokurven sind bei Frauen höher“, sagt Klug. Frauen sind also überall im Auto schlechter geschützt als Männer.

Blickt man auf schwere oder tödliche Verletzungen sticht vor allem die Gruppe der Frauen über 50 Jahren mit einem besonders hohen Risiko hervor. Die Gründe: „Im Alter nimmt die Knochendichte ab, die gleiche Kraft reicht aus, um uns mehr zu brechen“, sagt Klug. Zudem haben Frauen bereits bei geringeren Kollisionsgeschwindigkeiten ein doppelt so hohes Risiko schwer oder tödliche Verletzungen davonzutragen wie Männer.

Adaptive Sicherheitssysteme als Lösungsansatz

Möglichkeiten all das zu ändern und Frauen besser zu schützen gibt es bereits. Allerdings: „Solange etwas nicht vorgeschrieben ist, ist es nur im Premiumsegment verbaut“, sagt Klug. Sogenannte adaptive Systeme erkennen, wie groß und schwer die Person ist, die im Auto sitzt, aber auch ihr Körperproportionen und wie schwer der Unfall ist. Dadurch lasse sich einstellen wie stark der Gurt die Person zurückhält und wie stark sich der Airbag aufbläst. Das Resultat: „Damit kann man für jede Situation und jede Person ein Optimum finden und so das Verletzungsrisiko so weit wie möglich reduzieren“, sagt Klug.

Simulationen machen Tests mit allen Körperformen möglich

Noch wichtiger als diese adaptiven Systeme sind Tests, die die Gesamtgesellschaft in ihrer Vielfalt abbilden. Das Problem: Würde man für jede Körperform einen eigenen Dummy verwenden und damit zahlreiche Autos crashen würde das laut Klug zu einer Kostenexplosion führen. Hier kommt die Simulation als Unterstützung ins Spiel. „In den echten Tests können wir überprüfen, ob unsere Simulationen stimmen, können gleichzeitig aber virtuell verschiedenste Körperproportionen in das Auto setzen“, sagt Klug.