Killt KI die IT-Jobs? „Werden eher mehr Software-Ingenieure brauchen“

Interview. Er ist Rektor der TU Graz, Vorsitzender des KI-Beirats der Regierung – aber vor allem ein Informatiker, der sich seit Jahrzehnten mit Formen von KI auseinandersetzt. Horst Bischof im Interview über die Grenzen von ChatGPT, einen Jobmarkt im Wandel und Österreichs fehlende KI-Behörde.