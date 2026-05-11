Der Spatenstich ist getan, die priorIT GmbH erweitert ihren Campus in Pörtschach. Das Projekt sei das Ergebnis des kontinuierlichen Wachstums, welches die Softwarefirma in den letzten Jahren hinlegte. Man sei gemeinsam mit den Kunden gewachsen, bestätigt Bereichsleiter David Pitschmann.

Im Zuge der Erweiterung werden ein moderner Multifunktionsbereich sowie zusätzliche Büroflächen entstehen. Geplant sind flexibel nutzbare Räume für Veranstaltungen und Zusammenarbeit sowie neue Sozial- und Aufenthaltsbereiche.

„Mit der Erweiterung unseres Campus schaffen wir Raum für Begegnung, Austausch und Weiterentwicklung. Gleichzeitig investieren wir bewusst in unsere Region und in die Zukunft unseres Unternehmens“, so die Geschäftsführer Rene Rassnitzer und Franz Benjamin Nößler.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf einer nachhaltigen und hochwertigen Bauweise, deutlich erkennbar als Kreation der Lendarchitektur. Der Neubau wird in moderner Holzbauweise umgesetzt und fügt sich architektonisch harmonisch in das bestehende Ensemble ein. Großzügige Glasflächen sorgen für helle, offene Räume und fördern eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Auch Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz bewertet das Vorhaben positiv: „Die Erweiterung des Campus ist ein starkes Signal für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gemeinde. Es freut mich besonders, dass hier nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern auch moderne und attraktive Rahmenbedingungen für Mitarbeiter:innen geschaffen werden.“

Die 2004 gegründete priorIT GmbH ist ein eigentümergeführtes IT-Unternehmen mit derzeit 42 Mitarbeiter:innen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung individueller Softwarelösungen, insbesondere im Bereich Urheberrecht und Rechteverwaltung. Zu den Kunden zählen unter anderem die österreichische AKM, die die Musikrechte der Urheber verwertet.

Darüber hinaus unterstützt priorIT Unternehmen bei der Digitalisierung und dem Betrieb moderner IT-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz.