Steigende Baukosten, knappe Budgets und ambitionierte Klimaziele stellen Städte, Gemeinden und Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Räume: Schulen benötigen Platz für den Ganztagsbetrieb, Unternehmen wünschen sich flexible Arbeitswelten und Gemeinden möchten lebendige Ortskerne schaffen.

Die klassische Antwort lautet oft noch: Neubau. Doch genau hier setzt das Wiener Unternehmen nonconform mit der Baureduktionsplanung an und stellt diese Logik infrage. „Der größte Hebel für Kosten- und Klimareduktion ist der Quadratmeter, der gar nicht erst bebaut wird. Er spart nicht nur Investitionskosten, sondern benötigt auch keine jahrzehntelangen Ausgaben für Betrieb, Energie und Instandhaltung“, sagt der Kärntner Roland Gruber, Gründer und Partner von nonconform sowie Vizebürgermeister von Moosburg.

Roland Gruber, Gründer und Partner von nonconform sowie Vizebürgermeister von Moosburg © Kk / Team Gaggl

Eines der Projekte des Büros war die Neugestaltung der Firmenzentrale der Kärntner Sparkasse in Klagenfurt. Das Ziel war ein Headquarter zum Wohlfühlen. Anstatt einen Neubau zu errichten, entschied man sich bewusst für die Transformation des bestehenden Hauptsitzes. Das denkmalgeschützte Gebäude im Stadtzentrum wurde nicht nur modernisiert, sondern in ein lebendiges, multifunktionales Haus verwandelt, ohne dass zusätzliche Flächen versiegelt wurden. Damit wurde früh eine zentrale Weiche gestellt. Nicht Expansion, sondern die intelligente Nutzung des Bestands sollte die Antwort auf die neuen Anforderungen sein.

Bedürfnisse der Mitarbeitenden im Fokus

Zunächst standen im Entwicklungsprozess die tatsächlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden und Führungskräfte im Mittelpunkt. „Durch Corona haben sich etwa unsere Realitäten geändert. Homeoffice spielt eine viel größere Rolle“, sagt Markus Ogris-Linder, Leiter der Personalabteilung der Kärntner Sparkasse AG. Diese veränderten Rahmenbedingungen führten zu einem Umdenken in der Flächennutzung: Heute arbeiten rund 220 Mitarbeitende an 150 voll ausgestatteten Arbeitsplätzen. Die höhere Arbeitsplatzdichte sei dabei kein Verlust, sondern Ausdruck eines neuen Verständnisses von Arbeit. Es gehe laut Ogris-Linder weniger um feste Plätze als um flexible Settings, die Austausch, Zusammenarbeit und konzentriertes Arbeiten gleichermaßen ermöglichen. „Vom Vorstand weg gibt es keine Einzelbüros mehr, wir wollten weg von diesen Elfenbeintürmen der Führungsebene“, erklärt Ogris-Linder.

„Das Haus brummt“

Das Ergebnis ist weit mehr als ein modernisiertes Bankgebäude. „Das Stadthaus beherbergt neben dem zeitgemäßen Bankbetrieb nun ein Café, ein Museum, Räume für Weiterbildung rund ums Geld, eine Skybar und ein Veranstaltungszentrum. „Das Haus brummt jetzt wie ein Bienenstock“, beschreibt Ogris-Linder die neue Atmosphäre.

Das Projekt zeigt exemplarisch, welches Potenzial in der Baureduktionsplanung steckt: Durch genaues Hinsehen, kluge Organisation und die konsequente Nutzung bestehender Strukturen lassen sich nicht nur Kosten und Ressourcen sparen, sondern auch Räume schaffen, die vielfältiger, offener und nachhaltiger sind.