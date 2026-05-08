4,5 Jahre Haft fasste ein 52-jähriger Mann in Wien kürzlich aus, der die sechsjährige Tochter seiner Nachbarn vergewaltigt hatte. Am Salzburger Landesgericht wurde unterdessen ein Pfleger verurteilt, der ein 14-jähriges, schwer depressives Mädchen missbraucht hatte. Er bekam zehn Monate auf Bewährung und eine unbedingte Geldstrafe über 1200 Euro. Beide Urteile sorgten in den sozialen Medien für große Empörung. Das Rechtssystem wurde scharf kritisiert, für beide Täter wurden härtere Strafen gefordert.

Doch wie wird im österreichischen Rechtssystem überhaupt über die Höhe der Strafe für Delikte entschieden, insbesondere im Hinblick auf Missbrauchs- und Vergewaltigungsfälle?