Die im Englischen seit Jahrhunderten gebräuchliche Redewendung „Once in a Blue Moon“ kann man am ehesten mit „Alle heiligen Zeiten“ übersetzen. Sie leitet sich von einem tatsächlich recht seltenen Ereignis ab - denn „blaue Monde“ gibt es im Schnitt nur alle rund 2,72 Jahre. Ende Mai steht uns dieser besondere Vollmond wieder bevor.

Unter einem „blauen Mond“ versteht man den zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. Nachdem eine Mondphase etwa 29,5 Tage dauert und ein Monat nicht mehr als 31 Tage hat, kommt dieses Phänomen dementsprechend selten vor. Nach dem Vollmond am Staatsfeiertag, dem 1. Mai 2026 um exakt 19.23.12 Uhr (MESZ), folgt am letzten Maitag um 10.45.12 der nächste - ein „blauer Mond“. Dies wird ein Sonntag sein. Den letzten „blauen Mond“ gab es am 19. August 2024.

„Blumenmond“ im Mai

Der Mai-Vollmond wird auch als Wonnemond beziehungsweise Blumenmond bezeichnet. Der Name „Wonnemonat“ Mai stammt vom alt- und mittelhochdeutschen Wort für Freude („wunni“).

„Jahreszeitlich“ und „monatlich“

Bei „blauen Monden“ wird zwischen jahreszeitlichen und monatlichen „Blue Moons“ unterschieden. Bei den jahreszeitlichen oder auch saisonalen fallen vier statt drei Monde in eine Jahreszeit, das ist am 20. Mai 2027 zum nächsten Mal der Fall. Beim „Blue Moon“ am 31. Mai 2026 handelt es sich um einen monatlichen „blauen Mond“ - eben um zwei Vollmonde innerhalb eines Monats. Das Mondjahr - bestehend aus zwölf Mondmonaten - dauert elf Tage kürzer als das Sonnenjahr, dadurch kommt es zu Verschiebungen.

Video: „Blue Moon“ - zwei Vollmonde im Mai