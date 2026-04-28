Der Rangetinerwirt Michael Raunig eröffnete mit seinem Team am Samstag seine Erlebniswelt für Groß und Klein samt Quad-Strecke und großem Streichelzoo in St. Ruprecht bei Feldkirchen. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung vom zwölfjährigen Johannes Zwatz von den Jungen Zedlitzdorfern auf der Steirischen Harmonika .

Die Quad-Strecke ist 350 Meter lang und befindet sich neben dem Parkplatz. Diese ist für sechs bis 13-Jährige geeignet. Bis zu vier Kinder können gleichzeitig auf ihr fahren. Maximal 14 km/h kann man mit den Elektro-Quads fahren und jedes Kind bekommt eine eigene Schutzausrüstung. „Damit auch wirklich nichts schiefgeht“, versichert der Rangetiner-Chef.

Doch das ist noch nicht alles, was man auf dem drei Hektar großen Grund findet. Zu den Alpakas und Schafen gesellten sich noch weitere Tiere. Ponys, Schweine, Papageien, Pfaue, Kaninchen, Schildkröten, Laufenten, Hühner sowie Gänse tummeln sich dort. Eine weitere Attraktion soll schon bald folgen: Raunig möchte auch Kängurus nach Feldkirchen bringen.

Bürgermeister Martin Treffner und Rangetiner Chef Michael Raunig © Manfred Schusser

Geöffnet hat Raunig von 25. April bis zum 31. Oktober – jeweils von 9 bis 18 Uhr.