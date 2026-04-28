Die Cosplay- und Anime-Community trifft sich wieder in Kärnten
Am 9. und 10. Mai findet in Klagenfurt die Harucon – Kärntens Manga-, Anime- und Geek-Convention – statt. Auf die Besucher warten zahlreiche Programmpunkte und Stargäste, darunter die deutsche Stimme von Bugs Bunny und Wesley Crusher.
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