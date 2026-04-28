In der Nacht auf Dienstag wurde von einer Nachbarin angezeigt, dass eine unbekannte Person versuche ein Fenster zu einem Wohnhaus in Villach aufzubrechen. Am Tatort konnte die Person mit mitgeführter Sturmhaube sowie Lederhandschuhen von einer Polizeistreife angetroffen werden.

So ein Zufall

Der Verdächtige, ein 46-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina, bestreitet, dass er mit dem Sachverhalt im Zusammenhang steht und behauptet, dass er lediglich zufällig an der Örtlichkeit angetroffen wurde. Im weiteren Verlauf der Amtshandlung konnte auch das Tatmittel, ein Schraubenzieher, versteckt in einem Dekostrauch vorgefunden werden.

Der 46-Jährige wurde in der Polizeiinspektion Neufellach als Beschuldigter einvernommen, wollte sich jedoch zum Sachverhalt nicht äußern. Ein Geschädigter konnte bis dato nicht ausgeforscht werden. Weitere Erhebungen folgen.