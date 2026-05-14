Trauer, Schmerz, Scham – Ablehnung zu erfahren, tut weh. Einen Umgang mit den Emotionen zu finden, fällt oft schwer. Wie man nicht damit umgeht, zeigt ein aktueller Social-Media-Trend. Unter dem Titel „In case she says no“ (auf Deutsch: Falls sie nein sagt) posten Männer unter anderem auf TikTok Videos, in denen ihre Reaktion zu sehen ist, wenn eine Frau eine Frage nach einem Date oder sogar den Heiratsantrag ablehnen würde. Diese Reaktionen sind gewalttätig und brutal.

Schläge, Kicks, Pistolen, Messer – die Brutalität kennt keine Grenzen bei diesem Trend. In den Kommentaren findet man Widerspruch, aber auch Bestärkung. „Next time double leg“, schreibt beispielsweise ein User unter einem Video und spricht von einer Kampfsporttechnik, mit der man seinen Gegenüber zu Boden bringen kann.

Brutaler Vorfall in Brasilien

Der Trend hat seinen Ursprung mutmaßlich in Brasilien und erlangte durch den Fall der 20-jährigen Alana Anísio Rosa große Aufmerksamkeit. Ein Mann, den Alana aus dem Fitnessstudio kannte, schickte ihr über Monate hinweg Blumen und Schokolade. Er wollte sie kennenlernen, sie lehnte aber mehrmals ab. Der Mann drang in der Folge in Alanas Zuhause ein und stach 50 Mal mit einem Messer auf sie ein. Er hörte erst damit auf, als Alanas Mutter ihn wegzog. Alana musste in ein Koma versetzt und mehrfach operiert werden. Sie überlebte den Angriff knapp.

Laut Alanas Mutter war der Angreifer in den sozialen Medien in Kreisen unterwegs, die Gewalt an Frauen verharmlosen. Videos dieses Trends waren zum Zeitpunkt der Tat in Brasilien präsent und erreichten in den sozialen Medien eine große Reichweite. Mittlerweile machen „In case she says no“-Videos im englisch- und deutschsprachigen Raum auch schon ihre Runden.

„Enthemmung im Internet“

Für Lena Enge, Beraterin beim Gewaltschutzzentrum Steiermark, ist dieser Trend ein weiteres Beispiel für die „Enthemmung im Internet“. Die Existenz dieses Frauenbildes ist nicht neu. „Aber die weite Verbreitung im Netz macht die Situation bedenklicher und gefährlicher“, sagt sie.

Extreme Inhalte werden von den Algorithmen der Social-Media-Plattformen gerne belohnt. Provokante Postings führen zu verstärkten Reaktionen, die der Algorithmus wiederum als etwas Positives deutet und die Inhalte mehr Leuten ausspielt. Das wissen unter anderem auch Influencer aus der „Manosphere“ für sich zu nutzen. Unter der „Manosphere“ versteht man Online-Netzwerke, in denen Frauenhass geschürt wird und Männer als dominante Wesen dargestellt werden. Ein bekannter Vertreter der Manosphere ist unter anderem Andrew Tate. Das Konzept der Manosphere-Influencer ist simpel: Je provokanter die Aussage, desto intensiver die Reaktion, desto größer die Reichweite und desto größer der Gehaltsscheck. Mit großen Social-Media-Reichweiten lässt sich nämlich gutes Geld verdienen, wie man unter anderem in der aktuellen Netflix-Doku „Inside the Manosphere“ sieht.

Inhalte dieser Art, wie zum Beispiel der zuvor angesprochene Trend, können jedoch auch andere Auswirkungen haben. „Wenn solche Inhalte auf den Plattformen gezeigt werden können und vielleicht auch noch von manchen als lustig empfunden werden, wird Gewalt als Reaktion normalisiert“, sagt Enge. Das Bild, das in diesem Trend vermittelt wird: Die Frau muss dem Mann folgen. Ein „Nein“ wird nicht akzeptiert. Inhalte dieser Art können Nährboden für psychische und physische Gewalt sein, sagt sie.