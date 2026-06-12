RadAktiv – dein Spezialist für sportliche Bikes

Egal ob Asphalt, Schotter oder Trail – bei RadAktiv dreht sich alles um Performance auf zwei Rädern. Wir sind Ihr Fachhändler für sportliche Bikes und führen Top-Marken wie Trek, Orbea, Factor und Colnago.

Doch ein gutes Bike ist nur der Anfang: Unser Anspruch ist, dass Sie vom ersten Moment an perfekt unterwegs sind. Deshalb bieten wir ein professionelles Bikefitting - inklusive präziser Satteldruckanalyse. So wird Ihr Rad exakt auf Sie abgestimmt: effizient, komfortabel und leistungsorientiert.

Ob Rennrad, Gravel, MTB oder E-Bike – wir finden gemeinsam das ideale Setup für Ihren Fahrstil und Ihre Ziele. Dazu bekommen Sie ehrliche Beratung von leidenschaftlichen Radfahrern sowie schnellen, zuverlässigen Werkstattservice.

RadAktiv steht für Know-how, Präzision und echte Begeisterung fürs Radfahren.

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