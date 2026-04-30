KARNERTA steht seit über 70 Jahren für hochwertige Lebensmittel aus heimischer Herkunft – mit echter Handwerksqualität, viel Erfahrung und einem klaren Fokus auf Regionalität. Von Klagenfurt aus versorgt KARNERTA Kund:innen in Kärnten, in Murau und in Lienz mit ausgewählten Produkten: regionales Fleisch vom Rind, Schwein, Kalb sowie Wild- und Lammfleisch, Geflügelwaren, Wurst und Schinken sowie frische und tiefgekühlte Teigwaren für den Alltag – das alles und viel mehr bietet KARNERTA in den acht Fachmärkten an.

Was macht KARNERTA aus? Transparenz und Verantwortung. KARNERTA legt großen Wert darauf, dass die Herkunft der Produkte nachvollziehbar ist – vom Hof bis ins Regal. Beim Fleisch wird auf ganzheitliche Verwertung nach dem Nose-to-Tail-Prinzip geachtet: Neben klassischen Lieblingsstücken finden Sie auch besondere Spezialitäten wie Zunge, Wangerl oder Dry Aged Beef – ideal für die kommende Grillzeit. Wurst- und Speckwaren werden in Handarbeit veredelt – sorgfältig, traditionell und mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Nähere Informationen unter: www.karnerta.at

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