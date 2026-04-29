Kräuterwissen für jeden Tag

Kräuter begeistern: als Würze, Tee, Likör, Naturkosmetik und sanfte Helfer für die Gesundheit. Dieses Buch bietet einen fundierten Einstieg – von Auswahl, Anbau und Pflege auf dem Balkon, im Garten oder am Fensterbrett bis zur vielseitigen Verwendung in Küche, Kosmetik und Hausapotheke.

Das „Kräuter ABC“ von Autor Manfred Neuhold begeistert mit vielen praktischen Tipps und erprobten Rezepten. Entdecken Sie, wie einfach selbst gezogene Kräuter sind und genießen Sie diesen kleinen Luxus mit großer, nachhaltiger Wirkung für jeden Tag.