Top-Marken zu Top-Preisen!

raDL Sport steht für Leidenschaft für das Rad. raDL Sport steht aber auch für ausgewählte Marken und ein hervorragendes Service in der Region.

Räder der Premiummarken: Merida, Specialized, Rotwild oder Mondraker stehen zu einer großen Anzahl den Kundinnen und Kunden im Shop zur Auswahl.

Das ausgezeichnete Service sowie eine großartige Auswahl an Zubehör, wie Helme, Schuhe und alles, was man zum sicheren Biken benötigt, runden das Sortiment von raDL Sport ab.

Mehr Infos unter www.radlsport.at

Gutschein vor Ort direkt über Ihr Smartphone einlösen:

Ab sofort können Sie Kleine Zeitung Club-Gutscheine ganz bequem über Ihr Smartphone einlösen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zu Ihrem Gutschein. Bitte folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie erst auf „Jetzt einlösen“ wenn Sie sich an der Kassa befinden und die Ermäßigung nutzen möchten. So haben Sie Ihre Kleine Zeitung Club-Gutscheine immer mit dabei. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung auf kleinezeitung.at erforderlich, inklusive Hinterlegung Ihrer Kundennummer im Account.

raDL Sport

Bahnhofstraße 19, 8430 Leibnitz

Tel.: 03452 / 74602

E-Mail: office@radlsport.at