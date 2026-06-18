Klavierkammermusik-Genuss in Graz

Erleben Sie Kammermusik auf höchstem Niveau! Die musikabendeGRAZ, initiiert von Christian Schmidt, haben sich seit ihrem Start 2008 in Graz fest im steirischen Kulturbetrieb etabliert. Zentral ist das Klavier in seinen kammermusikalischen Besetzungen. Die musikabendeGRAZ finden im Kammermusiksaal des Congress Graz statt, der durch diese klassische Konzertreihe wiederbelebt wurde. Von Solo bis Quintett reicht das Repertoire, das Werke von großen Künstlern aus allen Stilepochen umfasst.

Weitere Infos: Konzerte | musikabendeGRAZ 26

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