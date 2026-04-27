Urlaubs Paradies Radstadt

Eingebettet in die traumhafte Bergwelt des Salzburger Pongaus liegt das Sporthotel Radstadt. Der perfekte Ausgangspunkt für einen aktiven und zugleich erholsamen Urlaub. Rund um das Hotel warten idyllische Almen sowie zahlreiche Wander- und Spazierwege, die direkt ins Naturparadies führen.

Der Urlaubstag beginnt genussvoll mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offenlässt. Am Abend verwöhnt das Küchenteam die Gäste mit einem feinen 5-Gang-Menü. Für den kleinen Hunger zwischendurch werden eine herzhafte Nachmittagsjause oder kleine Gerichte à la carte serviert – wahlweise in der gemütlichen Stube oder bei schönem Wetter auf der sonnigen Terrasse.

Das 4-Sterne-Hotel verfügt über 42 komfortabel ausgestattete Zimmer mit Balkon. Pure Entspannung erwartet die Gäste im großzügigen Rosenspa: ein Indoorpool, Kneippbecken, Dampfbad, Infrarotkabine, finnische Sauna, Bio-Sauna und Caldarium sorgen für wohltuende Erholung.

Ein besonderes Plus: Der kostenlose Alm- und Wandershuttle bringt Gäste bequem zu den umliegenden Almen oder holt sie nach einer ausgedehnten Wanderung wieder ab. Direkt an das Hotel angrenzend steht zudem ein Freibad, das von Hotelgästen kostenfrei genutzt werden kann. Der gemütliche Biergarten lädt nach einem aktiven Tag mit Grillspezialitäten und geselliger Atmosphäre zum Verweilen ein. Weitere Infos: www.sporthotel-radstadt.com

Sporthotel Radstadt****

Schlossstraße 45

5550 Radstadt



T: +43 6452 55 90

E-Mail: info@sporthotel-radstadt.com