15 Jahre Neugier, Spaß und Wissen

Seit 15 Jahren bringt die Kleine Kinderzeitung Woche für Woche frischen Lesestoff ins Kinderzimmer – und das feiern wir jetzt mit einem großen Geburtstagsfest und einer besonders coolen Rabattaktion.

Mit der Kleinen Kinderzeitung kommt jeden Samstag eine Zeitung ins Haus, die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren begeistert. Aktuelle Themen werden spannend erklärt und altersgerecht aufbereitet. Gerade in Zeiten voller Schlagzeilen über Krisen und Konflikte ist es wichtig, Kindern Orientierung zu geben und ihnen die Welt in ihrer eigenen Sprache zu erklären. Genau dabei unterstützt die Kleine Kinderzeitung auch Sie als Eltern oder Pädagoginnen und Pädagogen: verlässlich, kindgerecht und mit viel Herz.

Neben aktuellen Nachrichten warten jede Woche aber auch lustige, bunte und neugierig machende Themen: Spannendes aus der Tierwelt, faszinierende Rekorde aus der Welt des Sports, Wissen über Natur, Umwelt und Weltraum, dazu Rätsel, Witze und natürlich unser Maskottchen Fernando, der für gute Laune sorgt. Kein Wunder, dass so viele Kinder mit Begeisterung lesen und uns mit Briefen und Rückmeldungen zeigen, wie sehr ihnen „ihre“ Zeitung ans Herz gewachsen ist.

Zum 15. Geburtstag Österreichs einziger Kinderzeitung wird nun besonders gefeiert: Wer jetzt abonniert, spart richtig! Je länger das Aktionsabo läuft, desto größer der Geburtstagsrabatt – 5 Prozent bei 5 Monaten, 10 Prozent bei 10 Monaten oder sogar 15 Prozent bei 15 Monaten Bindefrist. Mehr dazu im Infokasten. Feiern Sie mit, schenken Sie Wissen, Lesefreude und ein wöchentliches Highlight. Sichern Sie sich jetzt das Geburtstagsabo der Kleinen Kinderzeitung!

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.