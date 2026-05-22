Die Festspiele Taggenbrunn haben sich binnen weniger Jahre als Premiumfestival im Alpen-Adria-Raum etabliert. Intendant Arno Steinwider präsentiert 2026 unter dem Festspielmotto hoch.kultur.genuss ein erweitertes Programm, das Klassik und Operette, sowie Crossover, Swing und Musical mit leichter Hand verbindet.

Auf der Bühne des außergewöhnlichen Konzertsaals der Burg Taggenbrunn stehen unter anderem Philipp Hochmair, Johannes „JJ“ Pietsch, Clemens Unterreiner, Ana Milva Gomes und viele mehr.

Weitere Infos: festspiele-taggenbrunn.at

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