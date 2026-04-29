Das à la Carte Seerestaurant wird seit 2011 ganzjährig betrieben und befindet sich in Unterburg am Ostufer vom Klopeiner See, direkt im Strandbad Krainz. In hellen Gasträumen sowie Terrassen mit Seeblick und dem längsten Sonnenuntergang bleibt kein Wunsch offen.

Verzaubert werden Sie von feinsten Aromen aus der mediterranen „Alpen-Adria-Küche“, original italienischen Pizzen, Pasta & Co, heimischen Fischen, Salatinspirationen, schmackhaften Klassikern und Tagesmenüs. Auch nach einem Spaziergang um den Klopeiner See, der ideale Ort um sich bei Kaminfeuerstimmung zu wärmen, mit Kuchen & Nespresso Kaffee einfach nur die Seele baumeln zu lassen!

30 Euro Gutschrift (ab einer Mindestkonsumation von 100 Euro) beim Restaurant Seerose direkt über Ihr Smartphone anfordern: