Geheimtipp für Genießer am Ossiacher See

Das familiengeführte Seehotel Hoffmann ist ein Geheimtipp direkt am Ufer des Ossiacher Sees und am Fuße der Gerlitzen Alpe – perfekt für alle, die See und Berge verbinden möchten. Egal ob gemütliche Radtouren entlang der Kärntner Seen, aussichtsreiche Wanderungen ab Haus oder ein Sprung ins glasklare Wasser: Hier startet Natur-und Aktivgenuss direkt vor der Haustür. Nach einem Tag an der frischen Luft entspannt man am besten in der herrlichen See-Sauna mit Seeblick. Kulinarisch verwöhnt das Hotel ab morgens mit einem Frühstück voller regionaler Schmankerln, nachmittags mit hausgemachtem Kuchen und abends mit einem genussreichen, saisonalen Menü.

Das Angebot

2 oder 3 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Genuss-Halbpension und Nachmittags-Kuchen

im Doppelzimmer inklusive Genuss-Halbpension und Nachmittags-Kuchen Erlebniscard der Region Villach mit täglich wechselndem Programm

mit täglich wechselndem Programm 1 x gratis Thermentritt (2 Stunden) ab 16 Uhr ins Fun&Spa Kärnten der Therme Warmbad Villach

(2 Stunden) ab 16 Uhr ins Fun&Spa Kärnten der Therme Warmbad Villach Wellness-Auszeit: im hoteleigenen See-Sauna, Badetasche mit Bade- und Saunahandtücher

im hoteleigenen See-Sauna, Badetasche mit Bade- und Saunahandtücher Attraktive Inklusivleistungen: kostenloser Verleih von Wander-Ausrüstung (Schneeschuhe, Leihrucksack, Nordic Walking-Stöcke). Rad- und Mountainbikeverleih, Gratis Benützung der S-Bahn

kostenloser Verleih von Wander-Ausrüstung (Schneeschuhe, Leihrucksack, Nordic Walking-Stöcke). Rad- und Mountainbikeverleih, Gratis Benützung der S-Bahn Genuss-Extra: 1 Flasche Hauswein als Geschenk

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Seehotel Hoffmann****

Bundesstraße Ost 7

9552 Steindorf am Ossiacher See

Tel: (04243) 8704



Mail: info@seehotel-hoffmann.at

Website: www.seehotel-hoffmann.at