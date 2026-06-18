Geheimtipp für Genießer am Ossiacher See
Das familiengeführte Seehotel Hoffmann ist ein Geheimtipp direkt am Ufer des Ossiacher Sees und am Fuße der Gerlitzen Alpe – perfekt für alle, die See und Berge verbinden möchten. Egal ob gemütliche Radtouren entlang der Kärntner Seen, aussichtsreiche Wanderungen ab Haus oder ein Sprung ins glasklare Wasser: Hier startet Natur-und Aktivgenuss direkt vor der Haustür. Nach einem Tag an der frischen Luft entspannt man am besten in der herrlichen See-Sauna mit Seeblick. Kulinarisch verwöhnt das Hotel ab morgens mit einem Frühstück voller regionaler Schmankerln, nachmittags mit hausgemachtem Kuchen und abends mit einem genussreichen, saisonalen Menü.
Das Angebot
- 2 oder 3 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Genuss-Halbpension und Nachmittags-Kuchen
- Erlebniscard der Region Villach mit täglich wechselndem Programm
- 1 x gratis Thermentritt (2 Stunden) ab 16 Uhr ins Fun&Spa Kärnten der Therme Warmbad Villach
- Wellness-Auszeit: im hoteleigenen See-Sauna, Badetasche mit Bade- und Saunahandtücher
- Attraktive Inklusivleistungen: kostenloser Verleih von Wander-Ausrüstung (Schneeschuhe, Leihrucksack, Nordic Walking-Stöcke). Rad- und Mountainbikeverleih, Gratis Benützung der S-Bahn
- Genuss-Extra: 1 Flasche Hauswein als Geschenk
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Seehotel Hoffmann****
Bundesstraße Ost 7
9552 Steindorf am Ossiacher See
Tel: (04243) 8704
Mail: info@seehotel-hoffmann.at
Website: www.seehotel-hoffmann.at
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