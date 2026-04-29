Oxy & Beauty Studio – Eine Wohlfühloase

Das Oxy & Beauty Studio ist eine moderne Wohlfühloase, in der Schönheit, Gesundheit und Entspannung im Mittelpunkt stehen. In liebevoll gestalteten Räumlichkeiten finden Kundinnen und Kunden einen Ort zum Abschalten, Wohlfühlen und Auftanken neuer Energie.

Das Angebot im neuen Studio ist vielfältig: Von klassischen Friseurleistungen und Extensions über professionelles Make-up und Maniküre bis hin zu entspannenden Massagen und moderner Infrarottherapie. Jede Behandlung ist darauf ausgerichtet, Körper und Geist in Einklang zu bringen und individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen.