Oxy & Beauty Studio – Eine Wohlfühloase
Das Oxy & Beauty Studio ist eine moderne Wohlfühloase, in der Schönheit, Gesundheit und Entspannung im Mittelpunkt stehen. In liebevoll gestalteten Räumlichkeiten finden Kundinnen und Kunden einen Ort zum Abschalten, Wohlfühlen und Auftanken neuer Energie.
Das Angebot im neuen Studio ist vielfältig: Von klassischen Friseurleistungen und Extensions über professionelles Make-up und Maniküre bis hin zu entspannenden Massagen und moderner Infrarottherapie. Jede Behandlung ist darauf ausgerichtet, Körper und Geist in Einklang zu bringen und individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.