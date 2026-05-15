Sardinien empfängt Sie mit einer faszinierenden Mischung aus unberührter Natur, lebendigen Traditionen und authentischer mediterraner Küche. Zwischen wilden Küsten, archaischen Nuraghen und charmanten Dörfern entdecken Sie eine Insel, die bezaubert.
Highlights
- Städte: Orosei als pulsierendes Herz Sardiniens, Nuoro und Orgosolo.
- San Sperate beeindruckt mit Kunst und Klängen.
- Eindrucksvolle Dolinenlandschaften um Dolinova.
- Mediterranes Flair in Cagliari.
- Stille Natur der Sinis-Halbinsel und Eindrücke aus Oristano.
- Farbenprächtiger Abschluss der Reise in Bosa und Alghero.
Angebot
- Direktflug ab/bis Graz nach Olbia
- Rundreise im Komfort-Reisebus
- Ausflüge, Besichtigungen, Eintritte lt. Programm
- Unterbringung in guten Mittelklassehotels mit Halbpension
- Reiseleitung
Termine & Preis
Termin: 13. bis 19. Oktober 2026
Preis: 1950 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 250 Euro), zzgl. 29 Euro Servicepauschale
50-Euro-Frühbucherbonus bei Buchung bis 6.2.2026
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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