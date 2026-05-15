Sardinien empfängt Sie mit einer faszinierenden Mischung aus unberührter Natur, lebendigen Traditionen und authentischer mediterraner Küche. Zwischen wilden Küsten, archaischen Nuraghen und charmanten Dörfern entdecken Sie eine Insel, die bezaubert.

Highlights

Städte: Orosei als pulsierendes Herz Sardiniens, Nuoro und Orgosolo .

als pulsierendes Herz Sardiniens, und . San Sperate beeindruckt mit Kunst und Klängen.

beeindruckt mit Kunst und Klängen. Eindrucksvolle Dolinenlandschaften um Dolinova.

um Dolinova. Mediterranes Flair in Cagliari .

. Stille Natur der Sinis-Halbinsel und Eindrücke aus Oristano .

. Farbenprächtiger Abschluss der Reise in Bosa und Alghero.

Angebot

Direktflug ab/bis Graz nach Olbia

Rundreise im Komfort-Reisebus

Ausflüge, Besichtigungen, Eintritte lt. Programm

Unterbringung in guten Mittelklassehotels mit Halbpension

Reiseleitung

Termine & Preis

Termin: 13. bis 19. Oktober 2026

Preis: 1950 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 250 Euro), zzgl. 29 Euro Servicepauschale

50-Euro-Frühbucherbonus bei Buchung bis 6.2.2026

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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