Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 26. November 2025.
Brownies
Zutaten:
- 15 dag Mehl
- 20 dag Walnusskerne
- 10 dag Zartbitterschokolade
- 1/4 kg Zartbitterkuvertüre
- 1/4 l Öl
- 6 Eier
- 1/4 kg Zucker
- 3 Pkg. Vanillezucker
- Backpulver
- Salz, Kakaopulver
- Rum oder Likör
- Lebkuchengewürz oder Zimt
- Staubzucker
Zubereitung:
- Walnüsse nicht zu fein hacken. Zartbitterschokolade grob reiben.
- Mehl, 2 bis 3 EL Kakao und 1 bis 2 TL Backpulver sieben.
- Die gehackte Kuvertüre über Dunst zerlassen. Darauf achten, dass sie dabei nicht zu heiß wird. Etwas überkühlen lassen.
- Eier, Vanillezucker, Zucker, eine Prise Salz und 2 TL Lebkuchengewürz bzw. Zimt mit dem Handmixer cremig aufschlagen. Bis die Masse die richtige Konsistenz bekommt, dauert das schon zehn Minuten.
- Unter diese Masse werden noch Öl und 3 EL Likör oder Rum gerührt. Wenn Kinder mitessen, kann man statt Likör auch Milch verwenden.
- Die Mehlmischung mit der zerlassenen Kuvertüre unter den Teig mengen und die Nüsse mit der geriebenen Schokolade unterheben.
- Backblech mit Backpapier belegen, die Masse darauf verteilen und ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Halbe Stunde backen.
Den abgekühlten Kuchen mit Staubzucker bestreuen und in Quadrate schneiden.