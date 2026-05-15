Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 26. November 2025.

Brownies

Zutaten:

  • 15 dag Mehl
  • 20 dag Walnusskerne
  • 10 dag Zartbitterschokolade
  • 1/4 kg Zartbitterkuvertüre
  • 1/4 l Öl
  • 6 Eier
  • 1/4 kg Zucker
  • 3 Pkg. Vanillezucker
  • Backpulver
  • Salz, Kakaopulver
  • Rum oder Likör
  • Lebkuchengewürz oder Zimt
  • Staubzucker

Zubereitung:

  1. Walnüsse nicht zu fein hacken. Zartbitterschokolade grob reiben.
  2. Mehl, 2 bis 3 EL Kakao und 1 bis 2 TL Backpulver sieben.
  3. Die gehackte Kuvertüre über Dunst zerlassen. Darauf achten, dass sie dabei nicht zu heiß wird. Etwas überkühlen lassen.
  4. Eier, Vanillezucker, Zucker, eine Prise Salz und 2 TL Lebkuchengewürz bzw. Zimt mit dem Handmixer cremig aufschlagen. Bis die Masse die richtige Konsistenz bekommt, dauert das schon zehn Minuten.
  5. Unter diese Masse werden noch Öl und 3 EL Likör oder Rum gerührt. Wenn Kinder mitessen, kann man statt Likör auch Milch verwenden.
  6. Die Mehlmischung mit der zerlassenen Kuvertüre unter den Teig mengen und die Nüsse mit der geriebenen Schokolade unterheben.
  7. Backblech mit Backpapier belegen, die Masse darauf verteilen und ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Halbe Stunde backen.

Den abgekühlten Kuchen mit Staubzucker bestreuen und in Quadrate schneiden.