Entdecken Sie mit Geo Reisen die Schönheiten Siziliens. Dort, wo die Sonne intensiver scheint und Geschichte lebendig wird. Diese einzigartige Rundreise führt Sie durch ein Land voller Kontraste: von malerischen Küsten bis zu majestätischen Berglandschaften, von antiken Stätten bis zu lebhaften Städten voller Lebensfreude.
Highlights
- Start in der malerischen Kleinstadt Cefalù
- Ausflüge zur antiken Stadt Agrigent, der Hauptstadt Palermo und dem prächtigen Dom von Monreale
- Weiterreise durch Olivenhaine, Obstgärten und Weinberge
- Besuch von Giardini Naxos und dem charmanten Taormina mit dem berühmten antiken Amphitheater
- Ausflug zum Ätna, dem größten aktiven Vulkan Europas inklusive Weinverkostung
- Besuch von der barocken Stadt Noto und der geschichtsträchtigen Stadt Syrakus
Angebot
- Flug Wien-Catania-Wien
- 7 Nächte mit HP in 4*-Hotels
- Ausflüge und Transfers lt .Programm
- exkl. Eintritte (ca. 180 Euro)
- Weinverkostung am Ätna
- deutschsprachige Reiseleitung
Reisezeitraum & Preis
Termin: 16. bis 23. 10. 2026
Preis: 1499 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZZ: 275 Euro)
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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