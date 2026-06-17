Entdecken Sie mit Geo Reisen die Schönheiten Siziliens. Dort, wo die Sonne intensiver scheint und Geschichte lebendig wird. Diese einzigartige Rundreise führt Sie durch ein Land voller Kontraste: von malerischen Küsten bis zu majestätischen Berglandschaften, von antiken Stätten bis zu lebhaften Städten voller Lebensfreude.

Highlights

Start in der malerischen Kleinstadt Cefalù

Ausflüge zur antiken Stadt Agrigent , der Hauptstadt Palermo und dem prächtigen Dom von Monreale

, der Hauptstadt und dem prächtigen Weiterreise durch Olivenhaine, Obstgärten und Weinberge

und Besuch von Giardini Naxos und dem charmanten Taormina mit dem berühmten antiken Amphitheater

und dem charmanten mit dem berühmten antiken Ausflug zum Ätna , dem größten aktiven Vulkan Europas inklusive Weinverkostung

, dem größten aktiven Vulkan Europas inklusive Besuch von der barocken Stadt Noto und der geschichtsträchtigen Stadt Syrakus

Angebot

Flug Wien-Catania-Wien

7 Nächte mit HP in 4*-Hotels

Ausflüge und Transfers lt .Programm

exkl. Eintritte (ca. 180 Euro)

Weinverkostung am Ätna

deutschsprachige Reiseleitung

Reisezeitraum & Preis

Termin: 16. bis 23. 10. 2026

Preis: 1499 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZZ: 275 Euro)

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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