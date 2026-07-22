Es ist das wohl farbenprächtigste Event in Graz: Drei Tage lang zeigt das Chiala Afrika-Fest im Augarten, wie bunt die vielen Kulturen der afrikanischen Länder sind – mit viel Musik, Tanz, Handwerk und Workshops, und auch ein Bazar und ein Streetfood-Market dürfen freilich nicht fehlen. „Die Aufgabe des Festivals besteht darin, eine Brücke zwischen Österreich und den vielfältigen Kulturen und Realitäten Afrikas zu bauen, durch Veranstaltungen Bilder zu vermitteln, welche Afrika, seine Menschen und die in Europa lebende afrikanische Diaspora differenziert und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu zeigen“, heißt es von den Veranstaltern vom Verein Chiala.

Das Festival steigt zum bereits 22. Mal, alles zusammengerechnet sind es bereits fast 40.000 Besucherinnen und Besucher, die in den vergangenen Jahren am Festival getanzt haben.

Am Freitag und Samstag treten bei freiem Eintritt im Augarten unter anderem der ägyptische Tanoura-Tänzer Etlah Ayman, der Sänger und Perkussionist aus Burkina Faso Louis Sanou mit seiner Formation Sanou Yeelen, Kora Hero aus dem Volk der Mandinka in Gambia, in deren Kultur das traditionelle Instrument Kora seit Jahrhunderten Bestandteil ist, oder die Matojeni Melo Maniacs, die sich der Bewahrung und Förderung des Gesangs und Tanzes der Ndebele in Simbabwe und Südafrika verschrieben haben.

Fotos vom Chiala Afrika Festival 2024:

Clay Days

Gebrauchskeramik, Gartenkeramik, Schmuck und Objekte: Mehr als 50 Keramikerinnen und Keramiker aus 12 Nationen laden am Karmeliterplatz zu Ausstellung und Verkauf ihrer Stücke aus Werkstatt und Galerie – und zwar am Freitag von 12 bis 18 und Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Im Rahmenprogramm warten eine Ausstellung der Keramik Art Craft HTBLVA- Graz Ortweinschule, Kindertöpfern und Livemusik.

Internationaler Töpfermarkt Graz am Karmeliterplatz ein facettenreiches Spektrum von künstlerisch hochwertiger Keramik Töpfermarkt Karmeliterplatz Graz Fotocredit Ulrike Walner © Ulrike Walner

Bartholomäer Kirtag

Der Bartholomäustag (auf gut weststeirisch „Barthlmä-Tag“) in Erinnerung an die durch Legenden überlieferte Anspülung des Sargs mit den Gebeinen des Apostels Bartholomäus auf der Insel Lipari fällt heuer auf einen Samstag. In St. Bartholomä wird rundherum ein großer Kirtag gefeiert. Schon am Freitagnachmittag um 15 Uhr geht es los, am Samstag und Sonntag je ab 11 Uhr lockt ein Fest für die ganze Familie. Für Speis und Trank sorgt die Pfarre und die heimische Gastronomie (Kirchenwirt, Buschenschank Dorner und Weingut Reicher vlg. Strimbauer), ein großer Vergnügungspark sorgt für Unterhaltung bei Jung und Alt.