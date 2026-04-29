Haben Sie sich schon einmal gefragt, was hinter den Türen der Kleinen Zeitung in Klagenfurt geschieht? Jetzt haben Sie die Gelegenheit, es herauszufinden!

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines der größten Medienhäuser Österreichs und erleben Sie hautnah, wie Journalismus entsteht. Als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung haben Sie jetzt die Möglichkeit einen exklusiven Einblick in den Redaktionsalltag zu erlangen. Dabei lernen Sie auch den Newsroom kennen, wo täglich Meldungen aus allen Teilen Kärntens und Osttirol sowie darüber hinaus eintreffen, Geschichten geformt und Schlagzeilen gemacht werden.