Gegrillte Gemüsepackerln mit Sour-Cream-Dip

Dauer: 30 Minuten, Menge: 4 Portionen

Zutaten:

2 Zucchini

4–5 große Tomaten

2 Paprika (gelb und rot)

500 g Champignons

150 g Frischkäse (Natur)

1/2 Bund gehackte Kräuter

Salz & Pfeffer

Saft einer Zitrone

10–12 EL Olivenöl

1 Zehe Knoblauch

1 Flasche Mautner Markhof Sour Cream

Zubereitung:

Die Kräuter waschen und fein hacken. Frischkäse mit den gehackten Kräutern glattrühren. Die Champignons je nach Größe mit je einem Esslöffel oder Teelöffel Frischkäse füllen. Die Zucchini waschen, vom Stiel befreien und in dicke Scheiben schneiden. Tomaten und Paprika putzen und in große Stücke schneiden. Die Knoblauchzehe pressen und mit Olivenöl vermischen. Das Gemüse mit dem Öl einlegen und würzen. Die Champignons in vorbereitete Aluschalen geben und für 20 Minuten bei indirekter, mittlerer Hitze am Grill in den offenen Aluschalen gratinieren. Das Gemüse ca. 2–3 Minuten unter Wenden grillen. Das Gemüse zu den gratinierten Champignons geben und noch heiß mit Mautner Markhof Sour Cream servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.