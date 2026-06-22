Vegetarische Sommerrollen

Dauer: 20 Minuten, Menge: 4 Portionen als Vorspeise

Zutaten:

10 Blätter Reispapier

3 Paprika {rot, gelb, grün}

1 Bund Radieschen

1 große, rote Zwiebel

2 große Karotten

1 kleiner Kopfsalat

1 Handvoll frischer Blattspinat

Einige Chiliflocken

Salz & Pfeffer

Optional: Sojasauce zum Servieren oder ein Erdnussdip.

Zubereitung:

Das Gemüse vorbereiten: Paprika, Karotten und Radieschen waschen, putzen und in Streifen schneiden. Die Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Salat und Spinat waschen. Eine Schüssel mit kaltem bis lauwarmem Wasser vorbereiten. Ein Reispapierblatt für einige Sekunden ins Wasser tauchen, bis es weich genug, aber nicht klebrig ist. Das Reispapier auf ein Küchenbrett legen und füllen. Dafür ein Salatblatt und etwas Spinat in der Mitte auflegen, dann mit Karotten- und Paprikastreifen, Radieschen und Zwiebeln belegen. Mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer würzen. Die seitlichen Ränder etwas einschlagen, dann das Reispapier fest zusammenrollen {Vorsicht: kann leicht reißen!}. Den Vorgang mit allen Blättern wiederholen. Die frischen Sommerrollen optional mit Sojasauce zum Dippen servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.