Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 29. Mai 2025

Erdbeer- Schoko-Dessert

Zutaten. Für den Kuchen.

  • Salz
  • 3 Eier
  • 10 dag Zucker
  • 10 dag Butter
  • 10 dag Amaretti-Kekse
  • 20 dag Bitterschokolade

Außerdem.

  • 1/2 kg Erdbeeren
  • Staubzucker
  • 20 dag dunkle Kuvertüre
  • Orangenlikör
  • 2 dl Milch
  • Zucker

Zubereitung.

  1. Amaretti nicht zu fein zerbröseln. Die fein gehackte Schokolade mit der Butter über Dunst schmelzen. Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz steif schlagen. Eine rechteckige Form (25 x 35 cm) mit Backpapier auslegen.
  2. Dotter und Zucker schaumig schlagen. Die geschmolzene Schokolade unter die Masse ziehen, die Amaretti untermengen und den Schnee unterheben.
  3. In die Form gießen und bei 200 Grad ca. 25 Minuten backen. Auskühlen lassen. Die Hälfte davon in 2 cm große Würfel schneiden. Den Rest anderweitig verwenden.
  4. Milch und 2 bis 3 EL Zucker aufkochen. Die fein gehackte Kuvertüre darin auflösen, einmal aufkochen, dann auskühlen lassen. Die Erdbeeren halbieren bzw. vierteln, mit wenig Orangenlikör (oder Zitronensaft) beträufeln und mit Staubzucker bestreuen.
  5. Kurz marinieren lassen. Kuchenwürfel und marinierte Erdbeeren in Dessertgläser füllen. Schokosauce darüberträufeln.