Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 29. Mai 2025
Erdbeer- Schoko-Dessert
Zutaten. Für den Kuchen.
- Salz
- 3 Eier
- 10 dag Zucker
- 10 dag Butter
- 10 dag Amaretti-Kekse
- 20 dag Bitterschokolade
Außerdem.
- 1/2 kg Erdbeeren
- Staubzucker
- 20 dag dunkle Kuvertüre
- Orangenlikör
- 2 dl Milch
- Zucker
Zubereitung.
- Amaretti nicht zu fein zerbröseln. Die fein gehackte Schokolade mit der Butter über Dunst schmelzen. Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz steif schlagen. Eine rechteckige Form (25 x 35 cm) mit Backpapier auslegen.
- Dotter und Zucker schaumig schlagen. Die geschmolzene Schokolade unter die Masse ziehen, die Amaretti untermengen und den Schnee unterheben.
- In die Form gießen und bei 200 Grad ca. 25 Minuten backen. Auskühlen lassen. Die Hälfte davon in 2 cm große Würfel schneiden. Den Rest anderweitig verwenden.
- Milch und 2 bis 3 EL Zucker aufkochen. Die fein gehackte Kuvertüre darin auflösen, einmal aufkochen, dann auskühlen lassen. Die Erdbeeren halbieren bzw. vierteln, mit wenig Orangenlikör (oder Zitronensaft) beträufeln und mit Staubzucker bestreuen.
- Kurz marinieren lassen. Kuchenwürfel und marinierte Erdbeeren in Dessertgläser füllen. Schokosauce darüberträufeln.