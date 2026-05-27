Machen Sie Ihr Angebot sichtbar!

Manchmal braucht es eine helfende Hand oder einen kurzen Hinweis, um das perfekte Match zu finden – sei es für Unterstützung im Alltag oder für besondere Leistungen, die Sie anbieten möchten. Als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung haben Sie die Möglichkeit, genau das zu tun: Sie können einmal im Jahr kostenlos eine private Zeilenanzeige in der Rubrik „Allgemein“ im „Beruf & Bildung“-Teil schalten.

Ob Sie jemanden suchen, der Ihre Einkäufe erledigt, mit Ihrem Hund spazieren geht oder den Garten in Schuss hält, oder ob Sie selbst Nachhilfe, Musikunterricht oder andere Dienste anbieten möchten – mit wenigen Worten erreichen Sie genau die Menschen, die Sie brauchen. Unkompliziert, aber wirksam – mit einer privaten Job-Anzeige jeden Mittwoch und Samstag in der Zeitung. Nutzen Sie die Kraft der Kleinen Zeitung, um Ihre Suche sichtbar zu machen oder Ihr Angebot bekannt zu geben. Denn manchmal ist die perfekte Unterstützung nur eine Anzeige entfernt – und wir helfen Ihnen mit unserem kostenlosen Club-Angebot, sie zu finden.