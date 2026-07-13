Ein Rezept von cookingCatrin in Zusammenarbeit mit Vorwerk.

Apfel Schoko Nuss Brot

Dauer: 20 Minuten (ohne Ruhezeit), Menge: 20 Scheiben

Zutaten:

750 g geviertelte Äpfel

100 g Cashew-Nüsse

100 g dunkle Schokolade

70 g Zucker

60 g Rosinen

500 g Mehl

1 Pkg. Backpulver

200 g Marillenmarmelade

Etwas Butter {zum Einfetten}

Zubereitung.

Die Äpfel in den Mixtopf geben und mithilfe des Spatels auf Stufe 5 für fünf Sekunden zerkleinern und umfüllen. Die Nüsse in den Mixtopf geben und auf Stufe 7 für fünf Sekunden zerkleinern und umfüllen. Die Schokolade in den Mixtopf geben und auf Stufe 6 für fünf Sekunden zerkleinern und umfüllen.

Zucker, Rosinen, Mehl, Backpulver und Marmelade in den Mixtopf geben und auf Stufe 3 zehn Sekunden vermischen. Nüsse, Äpfel und Schokolade zugeben, mithilfe des Spatels den Teig drei Minuten kneten. Den Teig in eine gebutterte Kastenform geben und im vorgeheizten Backofen bei 180 °C rund eine Stunde backen. Das Brot aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.