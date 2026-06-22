Zwei Regionen im Aufbruch

Als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung haben Sie die Möglichkeit, das Museum für Geschichte in Graz kostenlos zu besuchen.

Einsteigen bitte! Nur noch 41 Minuten dauert die Zugfahrt zwischen Graz und Klagenfurt – da bleibt genügend Zeit für ein oder sogar zwei Museumsbesuche. Die Eröffnung der Koralmbahn dient als Anlass für eine gemeinsame Ausstellung des Museums für Geschichte in Graz und des kärnten.museums in Klagenfurt. Ausgehend von der Frage, warum sich Menschen seit rund 1.000 Jahren zwischen den beiden Regionen auf den Weg machen, zeigt die Ausstellung, wie sich der Südostalpenraum politisch, wirtschaftlich, infrastrukturell und kulturell gewandelt hat. Die zentralen Motive wie Überleben, Herrschaft und Verwaltung, Handel und Arbeit, Forschung und Bildung sowie Erholung bilden die inhaltlichen Schwerpunkte und zwischendrin findet auch die ein oder andere Liebesgeschichte ihren Platz. Die Koralmbahn lässt die beiden Länder so nah wie nie zuvor zusammenrücken und schafft Raum für neue Aufbrüche.