Apfelkuchen
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 4. November 2024.
Zutaten. Für den Teig.
- 1/4 kg Mehl
- 1 Prise Salz
- 8 dag Zucker
- 1/8 kg Butter
- 1 TL Milch
- 2 Dotter
Für den Belag.
- Ca. 1 kg Äpfel
- 3 EL Rumrosinen
- 20 dag Doppelrahmfrischkäse
- Zitronensaft
- 2 EL Vanillepuddingpulver
- 3 EL Backzucker
- 3 EL brauner Zucker
- Biskuitbrösel
Zubereitung.
- Die Teigzutaten schnell zu einem Mürbteig verkneten. In zwei Portionen teilen, in Folie wickeln und eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen.
- Die Äpfel schälen, in Spalten schneiden und das Kerngehäuse entfernen. Die Spalten in Scheiben schneiden. 2 EL Zitronensaft, braunen Zucker, Rosinen und 1 EL Vanillepuddingpulver mit den Äpfeln vermengen.
- Den Frischkäse mit Backzucker, einem Spritzer Zitronensaft und dem restlichen Puddingpulver zu einer glatten Masse rühren.
- Die beiden Teighälften dünn ausrollen. Eine große Tarteform (28 cm) mit einer Teigplatte auslegen. Den Rand festdrücken, den Boden mehrmals mit einer Gabel einstechen. Mit Biskuitbröseln bestreuen und die Äpfel darauf verteilen. Die Frischkäsecreme als Kleckse daraufsetzen. Mit der zweiten Teigplatte abdecken. Mehrmals einstechen, damit der Dampf entweichen kann.
- Den Kuchen im 200 Grad heißen Backrohr eine knappe Stunde backen.