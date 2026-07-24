Risotto mit Steinpilzen

Als Hauptgericht für zwei Personen, als Beilage für vier.

Zutaten.

18 dag Risottoreis

1 dl Weißwein

ca. 7 dl Gemüsesuppe

2 Schalotten

1/4 kg kleine Steinpilze

2 Rosmarinzweige

evtl. 1 dl Schlagrahm

Butter

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung.

Die gehackten Schalotten in etwas Butter anschwitzen. Den Reis untermengen und kurz andünsten. Mit Weißwein ablöschen. Einkochen lassen. So viel heiße Gemüsesuppe nach und nach zum Reis gießen, bis dieser bissfest gegart und suppig-cremig ist. Immer wieder umrühren. Salzen und pfeffern nicht vergessen. In der Zwischenzeit die Steinpilze in Scheiben schneiden. Olivenöl mit den Rosmarinzweigen erhitzen und die Pilze darin auf beiden Seiten goldbraun braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Entweder etwas Butter oder nicht ganz steif geschlagenes Obers unter den fast fertigen Risotto rühren. Die Pilzscheiben unterheben. Eventuell etwas gehackte Petersilie darüberstreuen und sofort anrichten.

Dazu passt Lammfilet. Dafür etwas Olivenöl mit Rosmarin- und Thymianzweigen erhitzen. Das Filet (ca. 15 dag pro Portion) darin rundherum anbraten. Salzen und pfeffern. Ins 90 Grad heiße Backrohr schieben und 20 bis 30 Minuten fertig garen.