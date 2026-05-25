Dauer: 30 Minuten, Menge: 12–14 Stück

Zutaten für die Falafel:

1 Dose Kichererbsen {entspricht 240 g}

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

175 g Karotte & Kohlrabi

80 g Dinkelvollkornmehl

3 EL Petersilie {gehackt}

¼ TL Paprikapulver

Etwas Kreuzkümmel

Salz & Pfeffer

2 EL Olivenöl

Für das Kräuterdressing:

½ Bund Petersilie

4-5 Stiele Thymian

5 EL weißer Balsamico

5 EL Olivenöl

Salz & Pfeffer

Für den Salat:

1 großer Salatkopf

1 Apfel {in Scheiben}

Zubereitung.

Für die Falafel: Die Kichererbsen abseihen und in eine Schüssel geben. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen, fein hacken und ebenfalls in die Schüssel geben. Karotten und Kohlrabi schälen, raspeln und das Wasser ausdrücken. Das geraspelte Gemüse in die Schüssel geben und alles mit dem Pürierstab kurz pürieren. Mehl und gehackte Petersilie einkneten, dann mit den Gewürzen abschmecken und zu einer gleichmäßigen Masse verkneten. Mit feuchten Händen Bällchen aus der Masse formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Das Olivenöl darüber verteilen und die Falafel im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Heißluft für rund 20 Minuten knusprig backen.

Für das Dressing: Petersilie und Thymian waschen und vom Stängel befreien. Gemeinsam mit Balsamico, Olivenöl und einer Prise Salz und Pfeffer mixen, bis ein gebundenes Dressing entsteht.

Den Salat waschen, trocknen und auf Tellern verteilen. Den Apfel waschen, putzen, in Scheiben schneiden und auf dem Salat verteilen. Den Salat mit dem Kräuterdressing marinieren und mit den ofenfrischen Falafel servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.