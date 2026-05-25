Dauer: 45 Minuten, Menge: 4 Portionen

Zutaten für die Schupfnudeln:

70 g Teebutter

Teebutter 250 g Speisetopfen

1 Ei (Größe L)

70 g SalzburgMilch Premium Original Almkönig oder einen anderen Käse

SalzburgMilch Premium Original Almkönig oder einen anderen Käse 130 g griffiges Mehl

Salz & Pfeffer

Zum Servieren:

200 g Cherrytomaten

50 g Teebutter

etwas Almkönig

Zubereitung.

Die Butter schmelzen, mit Topfen glatt rühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Den Almkönig fein reiben. Geriebenen Käse und Ei zur Topfen-Masse geben, dann das Mehl unterheben. Die Masse im Kühlschrank für zehn Minuten ziehen lassen.

Schupfnudeln aus der Masse abstechen und mit den Händen formen. Die Schupfnudeln in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser sieden lassen, bis sie oben schwimmen.

Die Tomaten waschen, putzen und halbieren. Butter in einer Pfanne erhitzen, die Schupfnudeln und die Tomaten kurz darin schwenken. Etwas Almkönig grob reiben. Die Schupfnudeln mit geriebenem Käse und optional etwas Pesto garniert servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.