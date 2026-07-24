Kohlrabipuffer

Zutaten für 4 Personen:

  • 70 dag festkochende Erdäpfel
  • 1/2 kg Kohlrabi
  • 1 B. Petersilie
  • Sesamsaat
  • Mehl
  • Pflanzenöl
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung:

  1. Die Erdäpfel schälen und nicht zu fein reiben. Ein bis zwei Minuten stehen lassen und gut ausdrücken. Die Kohlrabi ebenfalls schälen und in feine Streifen hobeln. Die Petersilie fein hacken.
  2. Ausgedrückte Erdäpfel und Kohlrabi mit ca. 4 EL Mehl und 4 EL Sesamsaat gut verkneten. Mit Salz, Pfeffer und Petersilie würzen.
  3. Pflanzenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Kohlrabimasse esslöffelweise ins Öl geben und zu sehr dünnen Laibchen flachdrücken. Auf beiden Seiten knusprig braun braten.
  4. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und im 70 Grad heißen Backrohr warm stellen, bis alle Kohlrabipuffer gebraten sind. Joghurt-Kräuter-Sauce dazu reichen.

Zutaten Kräutersauce.

  • 2 hart gekochte Eier
  • 30 dag Joghurt,
  • 2 TL Kräutersenf
  • 4 EL Mayonnaise
  • 10 dag magerer Topfen
  • Zitronensaft
  • 2 Handvoll gemischte Kräuter, klein geschnitten
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung.

  1. Die Eier klein würfeln. Mayonnaise, Topfen, Senf und Joghurt glatt rühren. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
  2. Die Kräuter mit den Eiern unterziehen.