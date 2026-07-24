Kohlrabipuffer
Zutaten für 4 Personen:
- 70 dag festkochende Erdäpfel
- 1/2 kg Kohlrabi
- 1 B. Petersilie
- Sesamsaat
- Mehl
- Pflanzenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung:
- Die Erdäpfel schälen und nicht zu fein reiben. Ein bis zwei Minuten stehen lassen und gut ausdrücken. Die Kohlrabi ebenfalls schälen und in feine Streifen hobeln. Die Petersilie fein hacken.
- Ausgedrückte Erdäpfel und Kohlrabi mit ca. 4 EL Mehl und 4 EL Sesamsaat gut verkneten. Mit Salz, Pfeffer und Petersilie würzen.
- Pflanzenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Kohlrabimasse esslöffelweise ins Öl geben und zu sehr dünnen Laibchen flachdrücken. Auf beiden Seiten knusprig braun braten.
- Auf Küchenpapier abtropfen lassen und im 70 Grad heißen Backrohr warm stellen, bis alle Kohlrabipuffer gebraten sind. Joghurt-Kräuter-Sauce dazu reichen.
Zutaten Kräutersauce.
- 2 hart gekochte Eier
- 30 dag Joghurt,
- 2 TL Kräutersenf
- 4 EL Mayonnaise
- 10 dag magerer Topfen
- Zitronensaft
- 2 Handvoll gemischte Kräuter, klein geschnitten
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung.
- Die Eier klein würfeln. Mayonnaise, Topfen, Senf und Joghurt glatt rühren. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
- Die Kräuter mit den Eiern unterziehen.